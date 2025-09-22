«Έχει χτυπήματα στο πόδι, έχει σπάσει τη μύτη και το σαγόνι και από τις δύο μεριές και του έχουν βάλει βίδες», ανέφερε ο πατέρας του 15χρονου για τα τραύματα μετά τον άγριο ξυλοδαρμό.

Σοκ προκαλεί στην Πάτρα ο άγριος ξυλοδαρμός ενός 15χρονου μαθητή από τρεις συνομηλίκους του, οι οποίοι κατέγραψαν σε βίντεο την επίθεση. Το παιδί παραμένει στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και το σώμα, έχοντας υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις.

«Έχει σπασμένη μύτη, σαγόνι και από τις δύο πλευρές. Του έχουν βάλει βίδες», δήλωσε ο πατέρας του θύματος, περιγράφοντας την κατάσταση του παιδιού. Σύμφωνα με τους συγγενείς, οι τρεις ανήλικοι δράστες είχαν στήσει ενέδρα στο κέντρο της πόλης και χτύπησαν αλύπητα τον μαθητή, αδιαφορώντας για το ότι βρίσκονταν σε πολυσύχναστο σημείο.

Ένας εκ των δραστών είναι συμμαθητής του 15χρονου, ενώ τους άλλους δύο φαίνεται πως το άτυχο παιδί τούς έβλεπε για πρώτη φορά, σύμφωνα με τη μητέρα τους ενός κατηγορούμενου. «Ο γιος μου και οι άλλοι δύο συναντήθηκαν για να πάνε σε κάτι γενέθλια. Το δικό μου το παιδί είχε πάρει άδεια από τον πατέρα του για να πάει. Ενώ βρισκόντουσαν στη διασταύρωση Ελ. Βενιζέλου και Μαυροκορδάτου ο ένας κινήθηκε προς το θύμα που συνάντησαν τυχαία στον δρόμο. Τον ρώτησε ‘γιατί βρίζεις τη μάνα μου’ και τον χτύπησε στο πρόσωπο. Το δικό μου το παιδί έπαθε σοκ και το άλλο αγόρι έτρεξε να βοηθήσει. Το παιδί μου βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή».

«Του έλιωσαν το κεφάλι από τα χτυπήματα»

«Βγήκαν έξω οι γιατροί και είπαν στους γονείς ‘αυτό δεν είναι απλά χτύπημα, πρέπει να του είχαν λιώσει το κεφάλι κυριολεκτικά’. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι πάρα πολύ ήσυχο, πάρα πολύ ντροπαλό. Αυτά ήταν στο Γυμνάσιο, στο οποίο γράφτηκε το παιδί. Ήταν σε εισαγωγικά συμμαθητές του», δήλωσε η θεία του 15χρονου.

«Έχει ξαναδεχθεί (επίθεση) πριν δύο χρόνια. Τον κορόιδευαν. Είμαστε σοκαρισμένοι και τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα τώρα», λέει ο πατέρας του ανηλίκου. «Μα είναι δυνατόν, δηλαδή τρία – τέσσερα άτομα να τα βάζουν με έναν; Κάτι πρέπει να γίνει. Έχουμε τρελαθεί. Στέλνεις το παιδί σχολείο και δεν ξέρεις αν θα σου έρθει και πώς θα σου έρθει την επόμενη ώρα», σχολίασε η θεία του 15χρονου θύματος επίθεσης.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, όπου απολογήθηκαν για την επίθεση και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή και ανησυχία για την έξαρση περιστατικών βίας και bullying μεταξύ ανηλίκων, με την οικογένεια του 15χρονου να ζητά δικαιοσύνη και την κοινωνία να παρακολουθεί συγκλονισμένη.

