Η Μαρία Καρυστιανού βάζει τέλος στα σενάρια για προσχώρηση στο ΠΑΣΟΚ και στέλνει μήνυμα προς την κίτρινη δημοσιογραφία να πάψουν υποκινουμενα ρεπορτάζ που αποπροσανατολίζουν.

Με ανάρτησή της η Μαρία Καρυστιανού διαψεύδει κατηγορηματικά σενάρια που διακινούνται μέσω ρεπορτάζ για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ρεπορτάζ που αναφέρουν ότι κάνει κόμμα και αναφέρονται ακόμη και σε συγκεκριμένο όνομα. Η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 2023 μιλά για «μυθεύματα που κατασκευάζονται για να θολώσουν την αλήθεια» και αφήνει αιχμές για υποτελή τρολ και δημοσιογράφους που αναπαράγουν ψεύδη.

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά «Είναι η αγωνία ή ο φόβος που σας κάνει να διασπείρετε μυθεύματα και να κρύβετε τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας ;

Δεν έχετε καταλάβει όμως όλοι, ακόμη και τα υποτελή τρολ και οι κίτρινοι δημοσιογράφοι ότι η αλήθεια είναι φως και δεν κρύβεται, όσο και αν κάνετε τα πάντα για να τη μπαζώσετε, ακολουθώντας τη συνταγή των αφεντικών σας.»

Μάλιστα εστιάζει στο γεγονός ότι ενόσω ο Πάνος Ρούτσι εμμένει για ένατη μέρα στην απεργία πείνας «συκοφάντες φλομώνουν τον κόσμο με ψέματα. Και βέβαια περιμένουμε και άλλα ψέματα, που θα βγουν στην συνέχεια.».

Η ανάρτηση Καρυστιανού