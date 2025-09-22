Δύο μετεωρολόγοι φαίνεται ότι είναι πιο συγκρατημένοι και περιμένουν επιπλέον στοιχεία για το ενδεχόμενο να έρθει η κακοκαιρία στην Ελλάδα.

Ελπίδες για βροχές προς το τέλος της εβδομάδας και κυρίως το επόμενο Σαββατοκύριακο έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία 24ωρα, ωστόσο δύο μετεωρολόγοι φαίνεται ότι είναι πιο συγκρατημένοι και περιμένουν επιπλέον στοιχεία για το ενδεχόμενο να έρθει η κακοκαιρία στην Ελλάδα.

Ο μετεωρολόγος του STAR, Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει χαρακτηριστικά: «H κακοκαιρία Alessio είναι η πρώτη για τις χώρες του Κεντρικού Group της Eumetnet της περιόδου 2025-26 και θα προκαλέσει στην Ιταλία πολύ ισχυρούς ανέμους και έντονες καταιγίδες. Το σύστημα αυτό δεν θα επηρεάσει τη χώρα μας, καθώς κινείται ΒΑ.

Περιμένουμε ακόμη ένα διήμερο, για να επιβεβαιώσουμε ή όχι, αν θα μας επηρεάσει η επόμενη διαταραχή που και πάλι αυτή έρχεται από τα δυτικά το προσεχές Σαββατοκύριακο. Η προγνωστικότητα είναι μέχρι στιγμής χαμηλή και δεν υπάρχουν συμφωνίες από όλα τα προγνωστικά μοντέλα».

{https://x.com/KolydasT/status/1970041712513781797}

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος έγραψε στο blog που διατηρεί για τον καιρό: «Η χαμηλή προγνωσιμότητα της ατμόσφαιρας συνδέεται με τα λεγόμενα ατμοσφαιρικά μπλοκαρίσματα (εμποδισμούς ή αποκλεισμούς). Τα πιο συνηθισμένα από αυτά είναι:

(α) Τα τύπου «Ωμέγα» που χαρακτηρίζονται από έναν μεγάλης έκτασης αντικυκλώνα (αντικυκλώνα εμποδισμού ή αποκλεισμού) πλαισιωμένον από έναν κυκλώνα στα ανάντη και έναν κυκλώνα στα κατάντη και

(β) Τα τύπου «Ρεξ» ή «high-over-low» που διασπούν την κανονική δυτική ροή σε δύο «ισοδύναμα» ρεύματα.

Στον χάρτη της μέσης τροπόσφαιρας που προβλέπουν τα μοντέλα για τα μέσα της νέας εβδομάδας παρουσιάζονται και οι δύο τύποι μπλοκαρίσματος, αν και ο κοινός αντικυκλώνας τους δεν είναι μεγάλων διαστάσεων, όπως τυπικά απαιτείται. Αναφορικά με τον καιρό της χώρας μας που θα προκύψει από την εξέλιξη της κατάστασης που θα διαμορφωθεί την προσεχή Τετάρτη, είναι προφανές ότι το χαμηλό του Ρεξ μπλόκινγκ είναι αυτό που θα τον καθορίσει, Όμως, το συγκεκριμένο σύστημα δεν κινείται αυτόνομα. Είναι μέρος του συμπλέγματος που καλύπτει την Ευρώπη και τον ΒΑ Ατλαντικό και η πρόβλεψη της κίνησης του δεν είναι εύκολη για τα μοντέλα. Έτσι, για να έχουμε σαφέστερη εικόνα για το τι ακριβώς μάς επιφυλάσσει ο καιρός το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη, θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγα εικοσιτετράωρα».