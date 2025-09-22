Αλλάζει και πάλι το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες καθώ πλησιάζει τη χώρα μας κύμα κακοκαιρίας.

Σήμερα, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα βγούνε κάποιες συννεφιές τις απογευματινές ώρες στην ανατολική ηπειρωτική χώρα και τη βόρεια Κρήτη.

Μέσα στο Αιγαίο δεν θα ξεπερνάμε τα 5 με 6 μποφόρ, καθώς όμως θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα οι άνεμοι θα παρουσιάσουν και νέα υποχώρηση.

Οσον αφορά τη θερμοκρασία στα βόρεια τμήματα της χώρα,ς η ημέρα ξεκινάει με κρύο, σε μονοψήφιους αριθμούς. Στις μέγιστες τιμές θα δούμε 32 βαθμούς στα δυτικά και νότια, στις υπόλοιπες περιοχές κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου ενώ θα ανέβει λίγο περισσότερο τις επόμενες 2 με 3 ημέρες.

Στην Αττική, καλές οι καιρικές συνθήκες, θα δούμε το μεσημέρι θερμοκρασίες κοντά στους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι από μεταβλητες διευθύνσεις, αργά το απόγευμα ο υδράργυρος κοντά στους 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Η κακοκαιρία εστιάζεται στην περιοχή της Ιταλίας και για αρκετές ημέρες, βρίσκει το ατμοσφαιρικό βουνό το οποίο δεν θα το αφήσει να αλληλεπιδράση με τη χώρα μας.

Επειδή θα μείνει αρκετά 24ωρα αυτή η κακοκαιρία, θα στροβολίζεται για αρκετές ήμερες και θα καταφέρει να βρει και τον δρόμο για τη χώρα μας.

Θα καταφέρει να περάσει, να νικήσει το εμπόδιο του αντικυκλώνα και άρα μπορεί Παρασκευή και Σάββατο να μην έχουμε πρόβλημα από αυτήν την κακοκαιρία, φαίνεται όμως οτι από την Κυριακή και ιδιαίτερα τη Δευτέρα να υπάρχουν πολλές πιθανότητες η δυτική Ελλάδα να επηρεαστεί από αυτό το κύμα κακοκαιρίας.

Σε πρώτη φάση περιμένουμε το κύμα κακοκαιρίας, όχι άμεσα, το περιμένουμε από Σάββατο και στη συνέχεια στα δυτικά τμήματα της χώρας μας βροχές.

Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcz15ly0zfg9?integrationId=40599y14juihe6ly}