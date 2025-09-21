Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Πυροσβεστική.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πέραμο Αττικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 21:00 σε ξερά χόρτα μεταξύ της περιοχής Λουτρόπυργος και Νεράκι, όπου υπάρχουν πολλές κατοικίες.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα. Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/1969832881821544492}

Μάλιστα, ήχησε και το 112 που συμβούλευε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/112Greece/status/1969837684538646638}