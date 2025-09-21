Στο πλοίο επέβαιναν 10 επιβάτες, 28 μέλη πληρώματος, 48 φορτηγά, 10 ΙΧ και 1 διαξονικό όχημα.

Καθυστέρηση σημειώθηκε στον απόπλου του φορτηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Θαλασσίτης», σημαίας Κύπρου, καθώς πραγματοποιήθηκε αποβίβαση όλων των επιβατών και οχημάτων του στο λιμάνι της Χίου, λόγω διερεύνησης καταγγελίας για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Όπως αποδείχτηκε, το τηλεφώνημα ήταν φάρσα, αφού μετά τη διενέργεια λεπτομερούς επιθεώρησης δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο και κρίθηκε ασφαλής η επανεκκίνηση του ταξιδιού.

Το πλοίο, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Μυτιλήνη - Χίος - Πειραιάς, απέπλευσε εκ νέου για τη συνέχιση του προγραμματισμένου ταξιδιού του, μεταφέροντας επιβάτες, πλήρωμα και οχήματα.