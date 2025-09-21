Συνεχίζει ακάθεκτος για 7η ημέρα τον αγώνα του για Δικαιοσύνη και αλήθεια ο πατέρας θύματος του εγκλήματος των Τεμπών.

Ο κ. Ρούτσι βρίσκεται για έβδομη μέρα στην Πλατεία Συντάγματος κάνοντας απεργία πείνας σε μια απέλπιδα προσπάθεια να πέσει άπλετο φως για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού του.

Συγκέντρωση συμπαράστασης

Πορεία και συγκέντρωση συμπαράστασης στον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο κέντρο της Αθήνας προκειμένου να στηριχθεί ο αγώνας που δίνει ο πατέρας θύματος των Τεμπών για να βρει την αλήθεια για τα ακριβή αίτια θανάτου του παιδιού του.

Ο κ. Ρούτσι απαιτεί την εκταφή του γιού του για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και να εξακριβωθεί το πως πέθανε ο γιός του, ένα αίτημα το οποίο έχουν απορρίψει οι εισαγγελικές αρχές.

Ο χαροκαμένος πατέρας απεργεί για έβδομο 24ωρο περιμένοντας την ανταπόκριση των αρχών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο πλευρό του στέκονται καθημερινά πλήθος κόσμου, συγγενείς θυμάτων αλλά και πολιτικοί από όλους τους πολιτικούς χώρους.

Στήριξη στον απεργό πείνας

Σε συγκέντρωση συμπαράστασης προς τον Πάνο Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένις που συγκαταλέγεται στα 57 θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη, καλούν δεκάδες σωματεία του πολιτισμού σήμερα, Κυριακή, στις 6:30 το απόγευμα, στην πλατεία Συντάγματος.

Συνολικά 55 σωματεία του πολιτισμού, μεταξύ των οποίων η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, το Σωματείο Εργαζομένων του Εθνικού Θεάτρου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσωπικού ΕΡΤ, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων και μουσικά σωματεία από όλη τη χώρα, στηρίζουν δημόσια τον αγώνα του.

Τα σωματεία καταγγέλλουν το βιαστικό κλείσιμο της ανάκρισης για το πολύνεκρο δυστύχημα, τονίζοντας ότι κρίσιμα στοιχεία δεν ενσωματώθηκαν στη δικογραφία, ενώ οι πραγματικοί υπεύθυνοι για την κατάσταση στους σιδηροδρόμους μένουν στο απυρόβλητο.

«Στηρίζουμε τις οικογένειες των 57 θυμάτων της κρατικής αναλγησίας και των ιδιωτικοποιήσεων στα Τέμπη. Δεν θα επιτρέψουμε να ξεχαστούν οι εγκληματικές ευθύνες όσων οδήγησαν δεκάδες ανθρώπους στον θάνατο και εκατοντάδες άλλους με βαριές βλάβες και αναπηρίες», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο αίτημα εκταφής, το οποίο, όπως επισημαίνουν, απορρίπτεται επανειλημμένα από την εισαγγελία και τις αρμόδιες αρχές, παρά τις εκκλήσεις των γονέων.

«Δηλώνουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στον Πάνο Ρούτσι και στεκόμαστε στο πλευρό του. Είμαστε με τους γονείς των θυμάτων των Τεμπών μέχρι τέλους. Δεν θα ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς Δικαιοσύνη», καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους τα σωματεία.

«Περιμένω να μάθω από τι πέθανε το παιδί μου»

«Όταν επί δυόμισι χρόνια περιμένεις από τη Δικαιοσύνη να μάθεις από τι πέθανε το παιδί σου και δεν μαθαίνεις τίποτα, η υπομονή σου εξαντλείται» λέει στα Παραπολιτικά 90.1 ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας του Ντένις που χάθηκε στην τραγωδία των Τεμπών, για την απόφασή του να αρχίσει απεργία πείνας, μετά την απόρριψη του αιτήματός του για εκταφή της σορού του γιου του.

«Εχω αμφιβολίες αν είναι το παιδί μου εκεί μέσα, ή αν υπάρχουν άλλα μέλη. Στην Λάρισα, 40 ημέρες μετά πέταξαν τα DNA» τονίζει. Ξεκαθαρίζει όμως ότι δεν έχει πρόθεση να σταματήσει. «Εχω δώσει υπόσχεση στο παιδί μου ότι θα δικαιωθεί, ότι θα μπουν στην φυλακή οι ένοχοι» ξεκαθαρίζει και επιβεβαιώνει πως κι άλλοι γονείς θυμάτων που έχουν κάνει αντίστοιχο αίτημα εκταφής είναι πιθανό να αρχίσουν απεργία πείνας.

Σε συνέντευξή του χτες το Dnews ο κ. Ρούτσι, αναφερόμενος στην άρνηση που έλαβε για εκταφή ανέφερε «Μου λένε ότι είναι ζήτημα διαδικαστικό, ότι είναι υπό διερεύνηση, αλλά καμία σαφής απάντηση. Μόνο ένα ξερό 'όχι'. Τι φοβούνται, τι κρύβουν; Έχω αμφιβολίες σαν πατέρας ότι πήρα τη σορό του παιδιού μου. Απαιτώ να μάθω ποιον έθαψα».

Ο κ. Ρούτσι επισημαίνει πως η διαχείριση της υπόθεσης από την πρώτη στιγμή «μυρίζει συγκάλυψη», ενώ αναφέρεται στο μπάζωμα, την καταστροφή δειγμάτων DNA και το βιαστικό κλείσιμο της ανάκρισης ως στοιχεία που τον γεμίζουν αμφιβολίες.

Τονίζει: «Η διαχείριση της κατάστασης από το πρώτο λεπτό του δυστυχήματος και οι προσπάθειες συγκάλυψης είναι αυτά που μας έχουν υποψιάσει όλους και ζητάμε εκταφή. Πέταξαν το DNA των ανθρώπων μας στις 40 μέρες στα σκουπίδια, δεν μπορώ να τους πιστέψω ό,τι κι αν μου λένε. Το μπάζωμα, η συγκάλυψη, το γρήγορο κλείσιμο της ανάκρισης. Έχω αμφιβολίες σαν πατέρας ότι πήρα τη σορό του παιδιού μου. Απαιτώ να δω τη σορό που μου έδωσαν και να ανακαλύψω αν κάτι άλλο κρύβεται. Αν είναι τόσο καθαρή αυτή η κυβέρνηση και αυτή η δικαιοσύνη έπρεπε από αυτές τις 6 μέρες που είμαι εδώ να μου φέρουν από την πρώτη μέρα το χαρτί που μου δίνει την άδεια εκταφής. Κανείς τους δεν έχει έρθει να με ρωτήσει πώς είμαι. Δεν ξέρω τι να πω.»