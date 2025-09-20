Σε ποιο σημείο θα πραγματοποιηθεί και τι ώρα.

Συγκέντρωση αλληλεγγύης θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Θεσσαλονίκη για τον απεργό πείνας, Πάνο Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένις που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η συγκέντρωση θα γίνει στις 18:30 στο «Δέντρο της Μνήμης», στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, ένα μνημείο αφιερωμένο στα 57 θύματα της τραγωδίας.

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για έκτη ημέρα την απεργία πείνας του, αυτήν τη φορά μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα, ζητώντας να του δοθεί άδεια για την εκταφή της σορού του γιου του.

Το αίτημά του μέχρι τώρα απορρίπτεται από τις δικαστικές αρχές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcxrf7m31mm9?integrationId=40599y14juihe6ly}