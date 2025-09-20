Oριοθετήθηκε η φωτιά. Αποπνικτική η ατμόσφαιρα.

Με προσπάθειες πάνω από δέκα ώρες από επίγειες και ενάεριες δυνάμεις οριοθετήθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9) σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ξυλείας στο Μενίδι.

Χωρίς πλέον ενεργό μέτωπο, αλλά με καπνούς, ολοκληρώνεται η επιχείρηση από 50 πυροσβέστες με 21 οχήματα και υδροφόρες ΟΤΑ. Μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας επιχείρησαν και 4 ελικόπτερα, μέσα στον αστικό ιστό και σε κοντινή απόσταση από την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, προκειμένου οι φλόγες να μην επεκταθούν και προς το δάσος.

Υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, είναι αποπνικτική ατμόσφαιρα και το πρώτο φως της ημέρας έδειξε το μέγεθος της καταστροφής, ανέφερε η ΕΡΤ, 14 ώρες μετά τη φωτιά. Σε ισχύ παραμένουν οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με εκτροπή της κυκλοφορίας καθώς υπάρχουν μικρές, διάσπαρτες εστίες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ξυλείας, επεκτάθηκε σε παρακείμενο εργοστάσιο με παλέτες και πέρασε και στο απέναντι οικοδομικό τετράγωνο που υπάρχει εργοστάσιο με υποδήματα, το οποίο έχει υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές. Το εργοστάσιο με τις παλέτες έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Οι άνεμοι που έπνεαν ήταν πολύ δυνατοί με τις κηλιδώσεις που δημιουργήθηκαν να περνούν στην απέναντι πλευρά του δρόμου, προσκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε μία επιχείρηση υποδημάτων.

Στη συμβολή των οδών Τατοΐου και Κηφισίας, δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη βοήθεια χωματουργικών μηχανημάτων κατόρθωσαν να ρίξουν περίφραξη ώστε να μπορέσουν να εισέλθουν τα πεζοπόρα οχήματα και να σβήσουν και τις τελευταίες φλόγες από την πάνω πλευρά του οικοπέδου.

Λόγω των πυκνών μαύρων καπνών την Παρασκευή εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής με την οδηγία να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.