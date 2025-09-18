Ο παπάς που ομολόγησε την πράξη του ενώ ήδη του έχει επιβληθεί πρόστιμο, ύψους 1.687,50 ευρώ.

Οι Αρχές συνέλαβαν ιερέα με την κατηγορία ότι ευθύνεται για εμπρησμό σε δάσος στο Μαρκόπουλο. H σύλληψη έγινε χθες από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε) με τον ιερέα να ομολογεί την πράξη του.

Ο παπάς φέρεται να πλησίασε πολυτελές οίκημα στην περιοχή και να έβαλε φωτιά, ενέργεια που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό από πρόθεση σε δάσος, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 ευρώ.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

«Συνελήφθη χθες, 17 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ημεδαπός, ως υπαίτιος για εμπρησμό από πρόθεση σε δασική έκταση, σε περιοχή του δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας στην Αττική και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.687,50 €.»