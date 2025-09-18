«Υπήρχε άνωθεν πίεση σε αστυνομικούς υπαλλήλους για την fast track ανεύρεση ενόχων με κάθε θυσία;», διερωτάται ο δικηγόρος και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ για τις προφυλακίσεις στην Πάτρα.

Απαντήσεις δημοσίως για το φιάσκο της ΕΛ.ΑΣ και την προφυλάκιση δύο νέων στην Πάτρα με την κατηγορία του εμπρησμού ζητά ο Μαρίνος Σκανδάμης, δικηγόρος και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Σκανδάμης, ο οποίος έχει διατελέσει και πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ζητά απαντήσεις από τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για την υπόθεση των δύο νέων που προφυλακίστηκαν τον Αύγουστο. Και οι δύο είχαν προφυλακιστεί στις 19 Αυγούστου, μετά τη φωτιά που ξέσπασε στο Γηροκομείο της Πάτρας στις 13 Αυγούστου.Το πόρισμα της Πυροσβεστικής ωστόσο απέκλεισε το ενδεχόμενο του εμπρησμού.

«Η κατάρρευση της κατηγορίας κατά των δύο νέων, που είχαν προφυλακιστεί προ μηνός, αναδεικνύει τουλάχιστον την εγκληματική "προχειρότητα" στη συγκέντρωση του αποδεικτικού υλικού από την ΕΛΑΣ» σχολιάζει ο κ. Σκανδάμης.

Ωστόσο τονίζει πως «γεννάται όμως και ένα ακόμη ερώτημα. Υπήρχε άνωθεν πίεση σε αστυνομικούς υπαλλήλους για την fast track ανεύρεση ενόχων με κάθε θυσία; Τι λέει ο κ. Χρυσοχοίδης άραγε; Πόσο εύκολα πια ένας αθώος μπορεί να βρεθεί στη φυλακή; Πόσο απλά τελικά μπορεί να διαλύσει τη ζωή μας το κυβερνητικό σύστημα;»