Σύμφωνα με το tempo24, προ ημερών υπήρξε θετική εισήγηση που έκανε προς τον ανακριτή Πατρών η αρμόδια εισαγγελέας Δήμητρα Καπελιάρη, για την αποφυλάκιση των δύο νεαρών.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που προσκομίστηκαν από τους δικηγόρους, η εισαγγελέας εκτίμησε ότι υπάρχουν οι όροι και δεδομένα για την αποφυλάκισή τους.

Οι γονείς των δύο νεαρών περιμέναν την απόφαση που προκάλεσε ανακούφιση για να σφίξουν και πάλι στην αγκαλιά τους τα παιδιά τους.

Περιοριστικοί όροι

Στους δύο νέους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, της παρουσίας το πρωτο 15νθήμερο του μηά στο Αστυνομικό Τμήμα και την καταβολής εγγυήσης 3.000 ευρώ.