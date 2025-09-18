Για την φωτιά στην Μαγνησία επιχειρούν από αέρος 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους Μαγνησίας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η φωτιά μαίνεται σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δρυμώνα αλλά και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου με 42 πυροσβέστες, μεταξύ αυτών και μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, με 15 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να περιοριστεί η φωτιά και να μην επεκταθεί σε κατοικημένες ή δύσβατες περιοχές.

H φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη και καίει προς ώρας γεωργικές εκτάσεις και ελαιοπερίβολα στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων σύμφωνα με το Magnesianews.gr.

Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/1968601012496654481}