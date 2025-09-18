Από το 2026 υποχρεωτικές θα είναι νέες ταυτότητες. Ωστόσο, χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη προβεί σε έκδοση νέας χωρίς όμως, σε πολλές περιπτώσεις, να έχουν ενημερωθεί δημόσιες υπηρεσίες για τον νέο αριθμό ταυτότητας.

Παλαιότερα, ο πολίτης που έβγαζε νέα ταυτότητα έπρεπε τις επόμενες μέρες μετά την έκδοσή της να τρέχει σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες για να ενημερώσει για την αλλαγή. Επιπλέον, πέραν των δημόσιων υπηρεσιών έπρεπε να ενημερωθούν και οι τράπεζες.

Πλέον, από την έναρξη του gov.gr και αργότερα η διαδικασία έχει απλοποιηθεί με την αλλαγή σε πολλές περιπτώσεις να γίνεται αυτόματα ή στην χειρότερη περίπτωση να απαιτείται αλλαγή μέσω του gov από τον ίδιο τον πολίτη. Ωστόσο, πολλές φορές έχει παρατηρηθεί δυσλειτουργεία στην διασύνδεση μεταξύ των υπηρεσιών με αποτέλεσμα ο νέος ΑΤ να «χάνεται» στην πορεία.

Τι κάνουμε όταν κάποια υπηρεσία δεν έχει πάρει την αλλαγή;

Τα προσωπικά μας δεδομένα, από τον αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό ταυτότητας, το ΑΦΜ μέχρι και η διεύθυνσή μας είναι καταχωρημένα στο ΕΜΕπ.

Σκοπός της εφαρμογής είναι να διευκολύνει την επικοινωνία της δημόσιας διοίκησης με τους πολίτες, ώστε να αποστέλλονται ειδοποιήσεις και ενημερώσεις μέσω SMS ή email χωρίς να χρειάζεται ξεχωριστή δήλωση σε κάθε υπηρεσία και να βοηθήσει στην ταυτοποίηση των πολιτών στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας ως μέρος ασφαλούς διαδικασίας (π.χ. δεύτερος παράγοντας ταυτοποίησης) όταν απαιτείται.

Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις ο νέος αριθμός ταυτότητας δεν έχει περαστεί αυτόματα σε διάφορες υπηρεσίες όπως η ΑΑΔΕ και ο ΕΦΚΑ ή ακόμα ακόμα και στις τράπεζες.

Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει οι πολίτες να εισέρχονται στο ΕΜΕπ όπου εκεί υπάρχει σχετικό «πεδίο» για αριθμό ταυτότητας αλλά και για αλλαγή του. Επίσης, μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ με τη νέα ταυτότητα ώστε να καταχωρίζονται τα επικαιροποιημένα στοιχεία τους. Παράλληλα, σε περιπτώσεις που χρειάζεται, απαιτείται χειροκίνητη ενημέρωση στη ΔΟΥ για την ΑΑΔΕ, στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ ή στις δημοτικές υπηρεσίες.

Ωστόσο, πριν χρειαστεί να χάσετε προσωπικό χρόνο για να επισκεφτείτε τις δημόσιες υπηρεσίες, θα πρέπει πρώτα να δείτε τα στοιχεία που είναι δηλωμένα για εσάς στο GOV (ΕΜΕπ και GOV kyc) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, της ΑΑΔΕ, στην ΕΡΓΑΝΗ, ακόμα και στις τράπεζες που διατηρείται λογαρισμό.

Πώς κάνω αλλαγή στοιχείων στην ΑΑΔΕ

Η διαδικασία για να τσεκάρουμε τα στοιχεία μας στην ΑΑΔΕ είναι απλή και απαιτεί λίγα λεπτά.

Στον σύνδεσμο του μητρώου επιλέγουμε αλλαγή στοιχείων μητρώου.

Στην επόμενη σελίδα επιλέγουμε «Είσοδος στην Εφαρμογή», επιλέγουμε το εικονίδιο βεβαιώσεις μητρώου.

Μετά θα επιλέξουμε «Τρέχουσα εικόνα Φυσικού Προσώπου» και θα οδηγηθούμε στην προσωπική μας καρτέλα, όπου μπορούμε να ελέγξουμε την ορθότητα των στοιχείων μας.

Σε περίπτωση λοιπόν που δεν έχει ενημερωθεί το μητρώο μας στην ΑΑΔΕ με τον καινούργιο αριθμό ταυτότητας, πληκτρολογούμε www.aade.gr και επιλέγουμε τα αιτήματα.

Στην συνέχεια κάνουμε log in με τους κωδικούς μας και επιλέγουμε Νέο Αίτημα. Στην επόμενη μάσκα επιλέγουμε κατά σειρά τα κάτωθι.

Φορολογία ---» για εμένα ----» Μητρώο ---» Μεταβολές στοιχείων φυσικού προσώπου πλην δήλωσης θανάτου και κληρονόμων

Επιλέγουμε το κουμπί επόμενο και οδηγούμαστε στην κατηγορία «Μήνυμα και Δικαιολογητικά» όπου θα ανεβάσουμε ένα σκαναρισμένο αντίγραφο της ταυτότητας και θα γράψουμε στο μήνυμα ότι επιθυμούμε να καταχωρηθούν στο μητρώο μας τα στοιχεία του νέου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Το αίτημα προωθείτε στην αρμόδια ΔΟΥ και αναμένετε την απάντηση η οποία θα σταλεί στο e-mail σας.