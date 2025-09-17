Η Δ.Α.Σ. καταγγέλει εντατικοποίηση της εργασίας, από την έλλειψη προσωπικού τόσο στην διεύθυνση κίνησης όσο και στην διεύθυνση συντήρησης αλλά και την παλαιότητα του στόλου του ΟΑΣΘ και του ιδιώτη παρόχου λεωφορείων στον Οργανισμό.

Εργατικό ατύχημα συνέβη την Τρίτη στο αμαξοστάσιο Σταυρούπολης του ΟΑΣΘ με αποτέλεσμα εργαζόμενος να καταλήξει στο νοσοκομείο.

Σε καταγγελία της η Δ.Α.Σ (Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία) ΟΑΣΘ αναφέρε πως ένας εργαζόμενος από το τμήμα φρένων, «διακομίστηκε στο νοσοκομείο για να του αφαιρεθούν θραύσματα από τα μάτια, από αερόσουστα ανάρτησης που έσκασε την ώρα που εκτελούσε εργασίες συντήρησης στους τροχούς λεωφορείου. Ευτυχώς από καθαρή τύχη (αυτή την φορά) αποφύγαμε τα χειρότερα και ο συνάδελφος είναι καλά στην υγεία του.... Ευχόμαστε με την ευκαιρία στον συνάδελφο μας περαστικά».

Η Δ.Α.Σ. συνεχίζει λέγοντας πως «και αυτό το ατύχημα όπως και άλλα, δεν αποτελούν όπως συνήθως ισχυρίζονται εργοδοσία και κυβέρνηση ατομική ευθύνη. Αντίθετα συμβαίνουν στο έδαφος της εντατικοποίησης της εργασίας, από την έλλειψη προσωπικού τόσο στην διεύθυνση κίνησης όσο και στην διεύθυνση συντήρησης, που σαν ΔΑΣ ΟΑΣΘ έχουμε καταγγείλει πολλές φορές. Στο συγκεκριμένο τμήμα φρένων για παράδειγμα, από τους 4 συναδέλφους που ανήκουν στην δύναμη του, ένας βρίσκεται σε άδεια συνταξιοδότησης κι ένας ακόμη συνταξιοδοτείται τους προσεχείς μήνες! Πολλά τμήματα στην συντήρηση λόγω έλλειψης προσωπικού λειτουργούν μόνο σε πρωινή βάρδια, ενώ άλλα (π.χ. Ηλεκτρολόγων) για τον ίδιο λόγο έχουν ένα άτομο στην απογευματινή και την νυχτερινή βάρδια με σοβαρότατο κίνδυνο για την ασφάλεια τους!».

Καταγγέλει επίσης την παλαιότητα του στόλου του ΟΑΣΘ και του ιδιώτη παρόχου λεωφορείων στον ΟΑΣΘ (leasing) ως «σοβαρό επιβαρυντικό παράγοντα αύξησης του κινδύνου για εργατικά ατυχήματα, αλλά και παράγοντα για την ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού (συνεχείς βλάβες)» λέγοντας πως είναι «υπέργηρα και φορτωμένα με εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα περίπου 25 αρθρωτά λεωφορεία που έφερε πρόσφατα ο πάροχος από την Πολωνία που ήδη κυκλοφορούν για να κάνουν «δεύτερη καριέρα» στην πόλη μας!!!!».

Η ΔΑΣ τονίζει ότι αυτή «η απαράδεκτη κατάσταση δεν είναι αποτέλεσμα ανικανότητας. Η αιτία βρίσκεται στην πολιτική της σημερινής αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων, του «κόστους - οφέλους», με βάση τις αντιδραστικές και αντιλαϊκές οδηγίες και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βάζει στην προκρούστεια κλίνη τόσο την ασφάλεια όσο και συνολικά τα δικαιώματα των εργαζόμενων και του επιβατικού κοινού, για να υπηρετηθούν και να διευρυνθούν η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ζητά «ΤΩΡΑ κυβέρνηση και διοίκηση του οργανισμού, να σταματήσουν την επικοινωνιακή τους προσπάθεια να πείσουν εργαζόμενους και επιβατικό κοινό ότι όλα πάνε καλά στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης. Άλλωστε δεν πείθουν κανέναν, γιατί εργαζόμενοι και επιβατικό κοινό δεν ζουν στην εικονική πραγματικότητα, αλλά βιώνουν καθημερινά την σκληρή πραγματικότητα που επιβάλλουν οι σιδερένιοι νόμοι του κέρδους των λίγων σε βάρος της ασφάλειας και των δικαιωμάτων των πολλών!!! Να πάρουν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για σύγχρονη, ποιοτική, ασφαλή, φθηνή, αποκλειστικά δημόσια, αστική συγκοινωνία».

Απαιτούν:

- Άμεσα να τερματιστεί το καθεστώς γαλέρας και διαρκούς ομηρίας των συναδέλφων συμβασιούχων οδηγών, που αποτελούν πλέον το 1/3 των οδηγών του οργανισμού, να μετατραπούν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε αορίστου χωρίς όρους και προϋποθέσεις με πλήρη αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους.

- Να προκηρυχθεί άμεσα διαγωνισμός πρόσληψης μόνιμου προσωπικού με πλήρη δικαιώματα τόσο στην διεύθυνση συντήρησης όσο και στην διεύθυνση κίνησης για να συμπληρωθούν τα εναπομείναντα κενά μετά την μονιμοποίηση των συμβασιούχων.

- Κανένας εργαζόμενος σε κανένα τμήμα της συντήρησης μόνος στην βάρδια

- Άμεση αντικατάσταση όλου του αναγκαίου στόλου του ΟΑΣΘ με σύγχρονα λεωφορεία

- Άμεση συντήρηση ή αν απαιτείται και αντικατάσταση των υποδομών των αμαξοστασίων