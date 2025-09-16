Υπενθυμίζεται ότι στον Σταθμό Μετεπιβίβασης του ΟΑΣΘ στο ΙΚΕΑ τερματίζουν τρεις λεωφορειακές γραμμές του οργανισμού.

Σε νέο χώρο, δυτικότερα του σημερινού, στον οποίο μέχρι τώρα εξυπηρετείτο η στάθμευση αυτοκινήτων, μεταφέρεται από αύριο ο Σταθμός Μετεπιβίβασης του ΟΑΣΘ στο ΙΚΕΑ, λόγω εργασιών που έχουν προγραμματιστεί, σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός.

Όπως εξηγεί ο ΟΑΣΘ, η μεταφορά αυτή θα γίνει καθώς από τις 17/9, στον χώρο όπου σήμερα σταθμεύουν λεωφορεία του ΟΑΣΘ, αλλά και των ΚΤΕΛ, πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος, που υπολογίζεται να διαρκέσουν περί τον έναν μήνα.

Μάλιστα, καθώς στον προσωρινό χώρο στάθμευσης των λεωφορείων δεν θα είναι εφικτή η αναμονή για τους επιβάτες, ο ΟΑΣΘ, όπως σημειώνει ο Οργανισμός, θα διαθέτει ένα λεωφορείο, το οποίο θα βρίσκεται στο σημείο επιβίβασης - αποβίβασης των επιβατών. Στο λεωφορείο αυτό, όπως εξηγεί, θα μπορούν να κάθονται οι επιβάτες, εφόσον το επιθυμούν, έως ότου αναχωρήσει η λεωφορειακή τους γραμμή, προκειμένου να προστατεύονται από τα καιρικά φαινόμενα.

Υπενθυμίζεται ότι στον Σταθμό Μετεπιβίβασης του ΟΑΣΘ στο ΙΚΕΑ τερματίζουν τρεις λεωφορειακές γραμμές του οργανισμού και συγκεκριμένα: 2Κ που εκτελεί το δρομολόγιο Α.Σ. ΙΚΕΑ - ΚΤΕΛ Μακεδονία, 3Κ που εκτελεί το δρομολόγιο Α.Σ. ΙΚΕΑ - Ν.Σ. Σταθμός και 72 που εκτελεί το δρομολόγιο Α.Σ. ΙΚΕΑ - Νέα Μηχανιώνα.