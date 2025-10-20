Η ΙΚΕΑ, εταιρεία του Ομίλου Fourlis, γιορτάζει τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του νέου, μεγαλύτερου καταστήματος ΙΚΕΑ στην Πάτρα και προσκαλεί τους επισκέπτες να ανακαλύψουν μια σειρά από μοναδικές προσφορές που καλύπτουν κάθε ανάγκη για το σπίτι.

Το κατάστημα, το οποίο λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2024 στο Εμπορικό Πάρκο Top Parks, εκτείνεται σε 7.200 τ.μ. και διαθέτει πάνω από 5.000 προϊόντα, με πρόσβαση σε ολόκληρη τη γκάμα της ΙΚΕΑ. Στις παρεχόμενες υπηρεσίες ξεχωρίζουν το Τμήμα Σχεδιασμού Κουζίνας & Ντουλάπας και η Υπηρεσία Συμβουλών Επίπλωσης, ενώ οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν αυθεντικές σουηδικές γεύσεις για όλη την οικογένεια στο εστιατόριο Swedish Deli.

Έναν χρόνο μετά τα εγκαίνιά του, το κατάστημα IKEA Πάτρα γιορτάζει με χαμόγελα και μεγάλες αποκλειστικές προσφορές που κάνουν το σπίτι πιο όμορφο και πιο προσιτό.

Μέχρι 25 Οκτωβρίου:

Το φοιτητικό σπίτι γίνεται πιο λειτουργικό και προσιτό, με έως -40% σε επιλεγμένα γραφεία, καρέκλες, κρεβάτια, ραφιέρες και αξεσουάρ οργάνωσης.

Το παιδικό δωμάτιο ανανεώνεται με έως -40% σε κούνιες, παιδικά κρεβάτια, κουκέτες, χαλιά, παιχνίδια και φωτιστικά.

27 Οκτωβρίου - 8 Νοεμβρίου:

Η προσοχή στρέφεται στο υπνοδωμάτιο και την οργάνωσή του, με έως -40% σε ντουλάπες, συρταριέρες, κομοδίνα και αξεσουάρ οργάνωσης καθώς και -20% σε στρώματα και ανωστρώματα για έναν πιο ξεκούραστο ύπνο.

Παράλληλα, τα μέλη του ΙΚΕΑ Family απολαμβάνουν ακόμα περισσότερες αποκλειστικές προσφορές.

Εδώ και έναν χρόνο, το κατάστημα ΙΚΕΑ Πάτρα εμπνέει όλο και περισσότερους ανθρώπους, προσφέροντας προσιτό design, έξυπνες λύσεις που κάνουν τη ζωή στο σπίτι καλύτερη, καθώς και μια μοναδική εμπειρία αγορών για χιλιάδες οικογένειες.

Σας περιμένουμε όλους στο νέο, μεγαλύτερο κατάστημα ΙΚΕΑ Πάτρα, για να γιορτάσουμε μαζί με νέες ιδέες, πρακτικές λύσεις και περισσότερη έμπνευση για το σπίτι σας!