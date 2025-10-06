Τα νέα χρώματα στις αγαπημένες σειρές, τα καλύμματα μαξιλαριών, τα λευκά είδη και τα φωτιστικά συνδυάζονται αρμονικά δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που σας προσκαλεί να απολαύσετε τις μικρές χαρές της καθημερινότητας. Οι πίνακες PJÄTTERYD με χαριτωμένα σχέδια και το επιτραπέζιο φωτιστικό TÄRNABY, εμπνευσμένο από παραδοσιακές λάμπες πετρελαίου, φέρνουν τη γοητεία του κλασικού σχεδιασμού χαρίζοντας στον χώρο ζεστασιά και λειτουργικότητα.

Αντλώντας από τις φυσικές αποχρώσεις του βορρά και τη σουηδική παράδοση, τα νέα προϊόντα ισορροπούν ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, φέρνοντας στο υπνοδωμάτιο την αίσθηση της παράδοσης σε συνδυασμό με τη σύγχρονη άνεση. Μαξιλάρια σε ποικιλία χρωμάτων και μοτίβων, παπλωματοθήκες και ριχτάρια εμπνευσμένα από τη λαϊκή τέχνη από τις περιοχές Dalarna και Sundborn, αγκαλιάζουν τον χώρο με οικειότητα και ζεστασιά. Τα χαρακτηριστικά μοτίβα μεταμορφώνουν τα υφάσματα σε δημιουργικές λύσεις, από έξυπνους αποθηκευτικούς χώρους, μέχρι υπέροχα τραπεζομάντηλα που προσθέτουν μια παραδοσιακή πινελιά σε κάθε γεύμα.

Καθώς πέφτουν οι θερμοκρασίες, η ΙΚΕΑ σας προσκαλεί να απολαύσετε τη θαλπωρή ενός παραδοσιακού πρωινού ή “frukost”. Ξεκινήστε τη μέρα με ζεστό πόριτζ και μαρμελάδα κόκκινου μύρτιλου ή πολύσπορο ψωμί με βούτυρο, απολαμβάνοντας τη ζεστασιά του σπιτιού. Οι καρέκλες HÖGVED, με ρετρό σχεδιασμό εμπνευσμένο από τη δεκαετία του ’70, αναδεικνύουν τη φυσική ομορφιά του ξύλου σημύδας, χαρίζοντας κομψότητα στην τραπεζαρία. Για τους μικρότερους της οικογένειας, η καρέκλα AGAM φροντίζει ώστε τα παιδιά άνω των τριών ετών να κάθονται μαζί με τους μεγάλους, ενώ το σκαμπό RUDSTORP με το ρυθμιζόμενο ύψος προσαρμόζεται εύκολα στις ανάγκες κάθε ηλικίας. Έτσι, κάθε γεύμα γίνεται μια ζεστή στιγμή παράδοσης και οικειότητας, με χώρο για όλους γύρω από το τραπέζι.

Η νέα σειρά προϊόντων δεν περιορίζεται μόνο στην ανανέωση του σπιτιού, αλλά φέρνει και νέες ιδέες για ατελείωτες ώρες δημιουργικού παιχνιδιού. Οι αγαπημένες σειρές KLIPPAN, BILLY, MAMMUT και DUKTIG μετατρέπονται σε μινιατούρες μέσα από τη σειρά HUSET, καλώντας μικρούς και μεγάλους να μπουν σε έναν κόσμο φαντασίας. Τα χρωματιστά έπιπλα και οι φιγούρες ζώων ενθαρρύνουν το παιχνίδι ρόλων και καλλιεργούν τη δημιουργικότητα, προσθέτοντας μια δόση μαγείας στην καθημερινότητα.

Τα νέα προϊόντα ΙΚΕΑ Οκτωβρίου 2025 είναι μια πρόσκληση να δημιουργήσετε ένα σπίτι γεμάτο ζεστασιά, χρώμα και μοναδικές στιγμές. Ένα σπίτι που αγκαλιάζει, εμπνέει και εξελίσσεται μαζί σας.

Ανακαλύψτε τα νέα προϊόντα στα καταστήματα ΙΚΕΑ και στο IKEA.gr.