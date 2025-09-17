Τέσσερις σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης θα κλείσουν από τις 4 το απόγευμα.

Κλειστοί θα παραμείνουν την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου ορισμένοι σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης λόγω προγραμματισμένης πορείας μνήμης για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Οι σταθμοί θα κλείσουν από τις 4 το απόγευμα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών. H λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά.