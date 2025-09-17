Προειδοποίηση για βοριάδες έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, πώς θα κινηθεί ο καιρός μέχρι το σαββατοκύριακο.

Οι βοριάδες θα κάνουν δυναμικά την εμφάνισή τους τις επόμενες μέρες με τον καιρό να μπαίνει σε φθινοπωρινή τροχιά. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Ζιακόπουλο το ισχυρό βαρομετρικό σχήμα με υψηλές πιέσεις στα Βαλκάνια και χαμηλές στην Ανατολική Μεσόγειο θα ενισχύσει τους βόρειους-βορειοανατολικούς ανέμους, κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα. Όπως αποτυπώνεται και στη πρόγνωσή του στο προσωπικό του ιστολόγιο για το επόμενο τετραήμερο (Πέμπτη μέχρι Κυριακή) βοριάδες μέχρι 7 μποφόρ και τοπικά 8 στο Αιγαίο, τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας συνθέτουν το φθινοπωρινό σκηνικό του καιρού.

Μάλιστα όπως τονίζει η παρουσία βοριάδων έχει διττό χαρακτήρα. Από τη μια, χαρίζει δροσιά μετά τις παρατεταμένες ζεστές μέρες του Σεπτεμβρίου, ρίχνοντας τη θερμοκρασία κάτω από τους 30°C σχεδόν σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση τη Δυτική Ελλάδα. Από την άλλη, όμως, εγκυμονεί κινδύνους όπως η αυξημένη εξάτμιση νερού από ταμιευτήρες και έδαφος, κάτι που επηρεάζει αρνητικά τα ήδη πιεσμένα αποθέματα αλλά και η εξάπλωση δασικών πυρκαγιών, καθώς οι άνεμοι διευκολύνουν τη γρήγορη διάδοσή τους. Τέλος πρέπει να συνυπολογιστούν και οι δυσκολίες στη ναυσιπλοΐα μικρών σκαφών, ειδικά στο Αιγαίο, όπου οι ριπές θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες.

Οι συνθήκες αυτές θα συνεχιστούν και το Σάββατο, ενώ την Κυριακή αναμένεται σταδιακή εξασθένηση των ανέμων και μια μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Η πρόγνωση του Ζιακόπουλου για τον καιρό των επόμενων ημερών

Το νέο εικοσιτετράωρο (Πέμπτη), η χώρα θα βρίσκεται υπό την επίδραση του ισχυρού συνδυασμού των υψηλών πιέσεων στα Β. Βαλκάνια με τις χαμηλές πιέσεις στην Α. Μεσόγειο, με συνέπεια την επικράτηση ενισχυμένων Β-ΒΑ ανέμων κυρίως στις ανατολικές και νότιες περιοχές της (ένταση βοριάδων 6 με 7 μποφόρ). Οι πιθανότητες εκδήλωσης ασθενών τοπικών βροχών είναι λίγες και περιορίζονται στις προσήνεμες στο Β-ΒΑ ρεύμα περιοχές της κεντροανατολικής χώρας και στη ΝΔ Πελοπόννησο. Όσο για τη θερμοκρασία, αναμένεται πτώση, η οποία θα είναι πιο αισθητή στην ανατολική και τη βόρεια Ελλάδα.

Την Παρασκευή (19/9), αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα κάτω των 30 βαθμούς, με εξαίρεση τη Δ. Ελλάδα όπου είναι πιθανό να φθάσει ακόμα και τους 32 βαθμούς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Σάββατο (20/9), θα διατηρηθούν περίπου οι ίδιες συνθήκες, αλλά την Κυριακή (21/9) οι βοριάδες θα παρουσιάσουν εξασθένηση και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.