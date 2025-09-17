Νέα NAVTEX της Τουρκίας μετά τη γιγαντιαία αιφνιδιαστική άσκηση σε όλο το Αιγαίο, στον απόηχο των τουρκικών αναγγελιών για έρευνες του «Πίρι Ρέις».

Νέα NAVTEX εξέδωσε σήμερα η τουρκική πλευρά με αναφορές στη Συνθήκη της Λωζάνης.

Σύμφωνα με το κείμενο, «οι Νήσοι Θάσος, Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως, Καστελλόριζο βρίσκονται υπό καθεστώς μόνιμης αποστρατικοποίησης σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης του Λονδίνου της 13ης Φεβρουαρίου 1914, τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και τη Συνθήκη Ειρήνης του Παρισιού του 1947. Επομένως, δεν επιτρέπεται να διεξάγονται στρατιωτικές δραστηριότητες στα χωρικά ύδατα αυτών των νησιών».

Είχε προηγηθεί η ενεργοποίηση της Δύναμης Δέλτα της Διακλαδικής δύναμης των Ενόπλων Δυνάμεων - στο πλαίσιο άσκησης ετοιμότητας με ακτίνα από τον Έβρο μέχρι την Μεγίστη.

Πιο συγκεκριμένα, από το πρωί έχουν αναπτυχθεί στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων σε ελληνικά νησιά, ενώ στην άσκηση συμμετέχουν πάνω από 60 αεροσκάφη και ολόκληρος ο στόλος. Διακηρυγμένος στόχος του ΥΕΘΑ ήταν να ελεγχθεί η ετοιμότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.

Αναλυτικά το κείμενο της νέας NAVTEX

TURNHOS N/W: 0880/25

ΑΙΓΑΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι Νήσοι Θάσος, Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Αστυπάλαια, Ρόδος, Χάλκη, Κάρπαθος, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Λέρος, Πάτμος, Λειψοί, Σύμη, Κως, Καστελλόριζο βρίσκονται υπό καθεστώς μόνιμης αποστρατικοποίησης σύμφωνα με την απόφαση της Διάσκεψης του Λονδίνου της 13ης Φεβρουαρίου 1914, τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάνης του 1923 και τη Συνθήκη Ειρήνης του Παρισιού του 1947. Επομένως, δεν επιτρέπεται να διεξάγονται στρατιωτικές δραστηριότητες στα χωρικά ύδατα αυτών των νησιών.

Παρ' όλα αυτά, κατά καιρούς, ορισμένοι σταθμοί μεταδίδουν ναυτιλιακές προειδοποιήσεις που αναφέρουν ότι στρατιωτικές δραστηριότητες θα διεξαχθούν σε περιοχές που περιλαμβάνουν τα χωρικά ύδατα των προαναφερόμενων νησιών, κάτι που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και να παραβιάσει διεθνείς συνθήκες.

Συνιστάται προσοχή απέναντι σε τέτοιες δραστηριότητες, καθώς αποτελούν παραβίαση και ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.