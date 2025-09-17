Το παιδί φέρει αμυχές σε πλάτη, κοιλιά και πόδια.

Τον τρόμο σκόρπισε η εμφάνιση λύκου στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, καθώς ο λύκος επιτέθηκε σε ένα μικρό κορίτσι, τραυματίζοντάς το ελαφρά μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του και των λουομένων.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου 2025, λίγο πριν τις 8:00. Το κοριτσάκι από τη Σερβία έπαιζε αμέριμνο στην παραλία, όταν ο λύκος όρμησε και το δάγκωσε στην πλάτη, προκαλώντας και αμυχές στην κοιλιά και στο πόδι του. Η μητέρα του, που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση, έβαλε τις φωνές και με τη βοήθεια ενός άνδρα που εκτόξευσε πέτρες κατά του ζώου, κατάφεραν να απομακρύνουν τον λύκο και να σώσουν τη μικρή.

Η κινητοποίηση υπήρξε άμεση. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου υπεβλήθη σε εξετάσεις και λίγες ώρες αργότερα έλαβε εξιτήριο ενώ η οικογένεια αναχώρησε για τη Σερβία.

Επανειλημμένες εμφανίσεις λύκου στη Χαλκιδική

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο λύκος προκαλεί αναστάτωση στην περιοχή. Σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε εμφανιστεί ξανά στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν επιχείρησε να επιτεθεί σε κατοικίδιο σκύλο που βρισκόταν σε βόλτα με την ιδιοκτήτριά του. «Ήθελε να φάει τον Σνούπι. Άρχισα να τρέχω και ευτυχώς κάποιοι στην παραλία με βοήθησαν», δήλωσε η 22χρονη Μαρία Ρουβενικιώτη.

Μάλιστα, κάμερες ασφαλείας και drone κατέγραψαν πρόσφατα τον λύκο να περιφέρεται σε άλλη παραλία, μόλις πέντε χιλιόμετρα από το σημείο της επίθεσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σχέδιο για την παγίδευση του ζώου

Ο αντιδήμαρχος Σιθωνίας, Θανάσης Μαλλίνης, ανέφερε ότι έχει προγραμματιστεί έκτακτη σύσκεψη ώστε να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα. Ανάμεσα στις επιλογές που εξετάζονται είναι η παγίδευση και πιθανή ευθανασία του ζώου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και των τουριστών.

Παράλληλα, η περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστώ σε συνεργασία με το Δασαρχείο Πολυγύρου έχει τοποθετήσει κάμερες και παγίδες στην περιοχή, με στόχο τον εντοπισμό του λύκου.

Αγωνία και φόβος στην τοπική κοινωνία

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους και τους επισκέπτες του Νέου Μαρμαρά. Ο φόβος για νέα επίθεση είναι μεγάλος, ενώ οι τοπικές αρχές καλούνται να δώσουν άμεσα λύση στο ζήτημα, ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα.