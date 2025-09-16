Στις 21:15 θα πραγματοποιηθεί η νέα κλήρωση του Eurojackpot.

Οι κληρώσεις του Eurojackpot συνεχίζονται απόψε (16/9) και 116 εκατομμύρια ευρώ περιμένουν τους τυχερούς της 1ης κατηγορίας, μετά το τζακ ποτ που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή.

Περίπου στις 21:15 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση και λίγη ώρα αργότερα θα ανακοινωθεί ο πίνακας κερδών.

Eurojackpot: Πώς παίζεται -Τα 4 βήματα

1. Επισκέπτεσαι με την παρέα σου ένα κατάστημα ΟΠΑΠ

2. Συμπληρώνεις ένα δελτίο EUROJACKPOT με τους αριθμούς που επιθυμείς και επιλέγεις το πεδίο «Ομαδική Συμμετοχή» στην κάτω πλευρά του δελτίου

3. Καταθέτεις το δελτίο σου και ενημερώνετε τον πράκτορα πόσες συμμετοχές επιθυμείτε. Ένα ομαδικό δελτίο πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο (2) συμμετοχές.

4. Μοιράζεις τα αποδεικτικά συμμετοχής μεταξύ σας (1 στον καθένα).

Ομαδική Συμμετοχή

Μπορείς να συμμετέχεις στο παιχνίδι, παίζοντας με την παρέα σου ομαδικά ένα δελτίο (από 2 έως 200 άτομα). Η αξία του δελτίου επιμερίζεται ισόποσα, ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν.

Το πλήθος των αποδεικτικών που παράγονται θεωρούνται σαν ανεξάρτητες συμμετοχές, μοιράζονται στους συμμετέχοντες και στην περίπτωση κερδών η εξαργύρωση γίνεται ξεχωριστά. Μοναδική προϋπόθεση είναι το πλήθος στηλών του ομαδικού δελτίου όταν διαιρείται με τον αριθμό των συμμετοχών να έχει ως αποτέλεσμα ακέραιο αριθμό.