Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της φωτιάς.

Φωτιά ξέσπασε σε επιχείρηση στον Ρέντη το απόγευμα της Τρίτης και εκεί έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο επιχείρησης επί της οδού Αγίων Πάντων. Εκεί έσπευσαν 41 πυροσβέστες με 17 οχήματα.

Ο πυκνός μαύρος καπνός που υψώνεται από το σημείο είναι ορατός από απόσταση, όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media.

{https://www.facebook.com/weathercompass.gr/videos/1402355824748709/?idorvanity=541254253071885}

Ο καπνός είναι ορατός και από τον Πειραιά.

Φωτογραφία: Facebook/ Nikos Dimitriadis