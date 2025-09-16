Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες για να ανακοπεί το μέτωπο της φωτιάς, ενώ ήχησε και μήνυμα «112» για ετοιμότητα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά τώρα που ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιόπολη Άνδρου. Το πύρινο μέτωπο καίει στην Κάτω Παλαιόπολη/σύνορα Απροβάτο. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση η εικόνα της φωτιά είναι καλύτερη αλλά η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται. Λόγω της έντασης της φωτιάς και των ανέμων που πνέουν ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις τόσο επίγεια όσο και εναέρια.

25 πυροσβέστες «παλεύουν»με την φωτιά στην Άνδρο

Ειδικότερα πλέον στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, ανάμεσά τους και ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ που μεταβαίνει με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος, 7 πυροσβεστικά οχήματα, εθελοντές πυροσβέστες ενώ από αέρος ρίψεις πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και ενα ελικόπτερο με συνδρομή από μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες ώστε να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν την εξάπλωσή του. Σύμφωνα με την andriakipress.gr η φωτιά μαίνεται σε δύσβατο σημείο ενόσω οι άνεμοι πνέουν ισχυροί. Δεν κινδυνεύουν οικισμοί.

Φωτιά τώρα στην Άνδρο: Ήχησε «112»

Μάλιστα στάλθηκε μηνυμα «112» στα κινητά των κατοίκων για ετοιμότητα λόγω της φωτιάς. Ειδικότερα σύμφωνα με το μήνυμα «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιόπολη της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

