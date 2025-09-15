Φθινοπωρινό θα είναι το σκηνικό του καιρού σήμερα στην Ελλάδα με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές.

Βροχές και καταιγίδες θα πέσουν σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα, από την αστάθεια δεν θα ξεφύγει ούτε η Αττική, στην οποία ενδέχεται το μεσημέρι να βρέξει.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη, στην Αττική, η ημέρα ξεκινάει με ηλιοφάνεια ενώ κοντά στο απόγευμα δεν αποκλείεται να πέσουν κάποιες μπόρες κυρίως στην Πάρνηθα, τον Κιθαιρώνα και την Παντέλη. Βοριάδες οι άνεμοι με τοπικά ισχυρές εντάσεις και ο υδράργυρος κοντά στους 30 με 32 βαθμούς αργά το μεσημέρι.

Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος ανέφερε πως το βαρομετρικό χαμηλό δεν έδωσε τις βροχές που ανέμεναν οι μετεωρολόγοι στη χώρα. Ωστόσο, πρόσθεσε πως τις επόμενες ώρες θα βρέξει σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου.

Κατέληξε λέγοντας πως με βάση τα βραδινά στοιχεία υπάρχει ενδεχόμενο να βρέξει από το μεσημέρι - απόγευμα κυρίως στα βόρεια του νομού τονίζοντας πως θα πρόκειται για «τοπικού χαρακτήρα βροχή, δεν νομίζω να θέλει ομπρέλα».

Τέλος, σύμφωνα με το windy γύρω στις 3 το μεσημέρι, αναμένονται βροχές σε περιοχές όπως οι Θρακομακεδόνες, Αχαρνές, Ασπρόπυργος, Μάνδρα και δευτερευόντως Μαρούσι, Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με τα προγνωστικό χάρτη του windy τα όποια φαινόμενα θα έχουν σταματήσει μέχρι νωρίς το απόγευμα ενώ δεν προβλέπεται κάποια νέα αστάθεια του καιρού τις επόμενες ημέρες.