Περιστατικό βίας καταγράφηκε το απόγευμα της Κυριακής στον Πειραιά, όταν δύο άτομα, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ξυλοκόπησαν οδηγό τρόλεϊ.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το τρόλεϊ εκτελούσε το δρομολόγιο «Άγιος Ιωάννης Ρέντη - Πειραιάς». Στην οδό Αγίου Ελευθερίου ήταν παρκαρισμένο ένα αυτοκίνητο σε θέση που εμπόδιζε την κυκλοφορία του τρόλεϊ.

Ο οδηγός του τρόλεϊ άρχισε να κορνάρει και τότε εμφανίστηκαν δύο άτομα που δεν είχαν σχέση με το παρκαρισμένο Ι.Χ. και άρχισαν να τον ξυλοκοπούν, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν.

Ο οδηγός χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.