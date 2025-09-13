Games
Ρόδος: Συνελήφθη γνωστή influenser για κατοχή ροζ κοκαΐνης

Ρόδος: Συνελήφθη γνωστή influenser για κατοχή ροζ κοκαΐνης Φωτογραφία: Unsplash
Η ροζ κοκαΐνη είναι σπάνια στην ελληνική αγορά, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με την προέλευση και τα δίκτυα διακίνησης.

Μία υπόθεση που ξεκίνησε ως «απλή» υπεξαίρεση ενοικιαζόμενου οχήματος εξελίσσεται σε τεράστιο σκάνδαλο στη Ρόδο, στην οποία εμπλέκονται και influencers.

Συγκεκριμένα, στο επίκεντρο βρίσκεται, μεταξύ άλλων, μία νεαρή Ροδίτισσα με θεαματική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία κατηγορείται ότι εμπλέκεται σε υπόθεση κατοχής ναρκωτικών, όπως μεταδίδει το dimokratiki.gr.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή σήμερα (13/09), όταν η μητέρα της παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία και συνελήφθη, δίνοντας νέα διάσταση στις έρευνες.

Η κόρη συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα και παραπέμφθηκε ενώπιον του τακτικού Ανακριτή, ενώ, η μητέρα της αφέθηκε ελεύθερη.

Το χρονικό της υπόθεσης

Όλα άρχισαν στις 29 Αυγούστου 2025, όταν υπάλληλος μεγάλης εταιρείας ενοικιάσεως οχημάτων κατέθεσε μήνυση για υπεξαίρεση ενός αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τη μήνυση, το όχημα είχε μισθωθεί από τη νεαρή Ροδίτισσα, η οποία όχι μόνο δεν είχε καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα, ύψους 484 ευρώ, αλλά δεν το είχε επιστρέψει, παρά τις αλλεπάλληλες οχλήσεις.

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε τελικά την 11η Σεπτεμβρίου σταθμευμένο σε κεντρικό σημείο της Ρόδου από εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις αρχές.

Η παρέμβαση της ομάδας ΔΙΑΣ αποκάλυψε πως η υπόθεση δεν περιοριζόταν σε μία απλή υπεξαίρεση.

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, οι αστυνομικοί εντόπισαν ευρήματα που σόκαραν: δύο συσκευασίες με συνολικό μικτό βάρος 9,27 γραμμαρίων ροζ κοκαΐνης, τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, καθώς και 100 ευρώ σε μετρητά.

Στο αυτοκίνητο βρέθηκε, επίσης, άδεια οδήγησης που ανήκε σε άλλη γυναίκα.

