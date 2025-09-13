Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Νέος ΚΟΚ: Σε ισχύ από σήμερα - Όσα προβλέπει, αναλυτικά τα πρόστιμα

Νέος ΚΟΚ: Σε ισχύ από σήμερα - Όσα προβλέπει, αναλυτικά τα πρόστιμα Φωτογραφία: Unsplash
Αυστηρότερες ποινές για κινητό, ταχύτητα και αλκοόλ.

Τις νέες παρεμβάσεις στις μεταφορές και στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που σήμερα ξεκινά η εφαρμογή τους, παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι από σήμερα το μετρό της Αθήνας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση κάθε Σάββατο, διευκολύνοντας τους πολίτες στις μετακινήσεις τους, ενώ επεσήμανε πως μεταξύ άλλων στόχος είναι να ενισχυθεί η νυχτερινή ζωή της πόλης και να περιοριστεί η κυκλοφορία οχημάτων στο κέντρο και κυρίως τα τροχαία ατυχήματα, που σημειώνονται.

Παράλληλα, αναφερόμενος στον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σημείωσε ότι περιλαμβάνει αυστηρότερες ποινές για την επικίνδυνη οδήγηση τονίζοντας πως «Θέλουμε να βάλουμε τέλος στην ατιμωρησία. Η ζωή δεν έχει τιμή και οι παραβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές θα αντιμετωπίζονται πολύ πιο αυστηρά».

Σχετικά με τον κλάδο των ταξί, ο υπουργός ανέφερε ότι προχωρούν ρυθμίσεις για την αναβάθμιση των υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών. «Στόχος μας είναι ένα σύγχρονο πλαίσιο που θα σέβεται και τον επαγγελματία και τον πολίτη», επεσήμανε.

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μέτρα, ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η στήριξη της οικογένειας. Όπως είπε, εξετάζονται φορολογικές ελαφρύνσεις και κίνητρα για τα νέα ζευγάρια, ώστε να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό ζήτημα. «Θέλουμε να κάνουμε πιο εύκολη την καθημερινότητα των νέων γονιών, να έχουν περισσότερους πόρους και λιγότερα βάρη», ανέφερε.

Κλείνοντας, ο υπουργός τόνισε ότι όλες οι παρεμβάσεις κινούνται σε μια στρατηγική που ενώνει την αναβάθμιση των υποδομών με την κοινωνική πολιτική, με στόχο «μια Ελλάδα πιο ασφαλή, πιο δίκαιη και πιο φιλική προς τους πολίτες».

Τα πρόστιμα

Τα πρόστιμα φτάνουν μέχρι και 4.000 ευρώ, ενώ η αφαίρεση άδεια οδήγησης μέχρι και 10 χρόνια

Χρήση κινητού τηλεφώνου χωρίς πρόκληση συμβάντος

Τι ίσχυε: Αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες και πινακίδων για 60 ημέρες.

Τι θα ισχύει: Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

Υποτροπές:

1η υποτροπή: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες.

2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Χρήση κινητού με πρόκληση συμβάντος

Τι ίσχυε: Αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες και πινακίδων για 60 ημέρες - Καμία ποινική κύρωση για πρόκληση τροχαίου από την χρήση κινητού.

Τι θα ισχύει: Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

Υποτροπές:

1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 8 έτη.

Ποινικοποίηση: Και στις 3 περιπτώσεις υπάρχει εφαρμογή του άρθρου 290Α Ποινικού Κώδικα για την επικίνδυνη οδήγηση που περιλαμβάνουν ποινές κάθειρξης.

Άρση απορρήτου: Για τη συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη, η έρευνα μπορεί να συμπεριλάβει και τη διενέργεια άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών και των δεδομένων θέσης και κίνησης αυτών, με την τήρηση των εγγυήσεων και τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος.

Μη χρήση προστατευτικού κράνους

Τι ίσχυε: Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες και στέρηση πινακίδων για 60 ημέρες και ο συνεπιβάτης λάμβανε πρόστιμο 50 ευρώ.

Τι θα ισχύει: Πρόστιμο 350€, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες. Η μη χρήση προστατευτικού κράνους από τον συνεπιβάτη τιμωρείται με πρόστιμο για τον ίδιο (350 ευρώ), αλλά και για τον οδηγό, ακόμη κι αν αυτός φορούσε.

Υποτροπές:

1η : Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες.

2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 1 έτος.

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας

Τι ίσχυε: Αφαίρεση άδειας και πινακίδων για 60 ημέρες, συνεπιβάτης πρόστιμο 50 ευρώ.

Τι θα ισχύει:

Οδηγός: Πρόστιμο 350 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

Συνεπιβάτης: Η μη χρήση ζώνης από τον συνεπιβάτη τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ για τον ίδιο αλλά και για τον οδηγό, ακόμη κι αν αυτός φορούσε.

Υποτροπές:

1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες

2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 1 έτος

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (0,50 - 1,10 g/l)

Τι ίσχυε: Πρόστιμο 200–700 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 90 ημέρες και ποινική δίωξη σε σοβαρές περιπτώσεις.

Τι θα ισχύει:

Καθιερώνονται σύγχρονοι τρόποι ανίχνευσης που καλύπτουν και ουσίες. Υποχρεωτική ακινητοποίηση οχήματος και φύλαξη.

Για επήρεια αλκοόλ 0,50 - 0,80 g/l: Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

Για όριο 0,80 g/l - 1,10 g/l: Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 90 ημέρες.

Υποτροπές:

1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες και στις 2 περιπτώσεις.

2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (άνω του 1,10 g/l)

Τι ίσχυε: Πρόστιμο 1.200 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 180 ημέρες, φυλάκιση τουλάχιστον 2 μηνών.

Τι θα ισχύει: Πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση άδειας – πινακίδων για 180 ημέρες, το όχημα ακινητοποιείται υποχρεωτικά και φυλάσσεται Φυλάκιση από 2 μήνες έως 5 έτη, αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος για 10 ημέρες – 6 μήνες από το δικαστήριο.

Υποτροπές:

1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 7 έτη.

2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 10 έτη.

Υπέρβαση ορίου ταχύτητας > 50km/h

Τι ίσχυε: Πρόστιμο από 20 έως 175 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για έως 60 ημέρες.

Τι θα ισχύει: Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 60 ημέρες.

Υποτροπές:

1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες.

2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Ταχύτητα >200km/h ή «κόντρες»

Τι ίσχυε: Πρόστιμο 700 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες και πινακίδων για 30 ημέρες.

Τι θα ισχύει: Πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 1 έτος

Υποτροπές:

1η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 2 έτη.

2η: Πρόστιμο 8.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

Παραβίαση σηματοδότη

Τι ίσχυε: Πρόστιμο 700 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες και στέρηση πινακίδων για 20 ημέρες.

Τι θα ισχύει: Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες.

Υποτροπές:

1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες

2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος

Παραβίαση STOP (χωρίς πρόκληση συμβάντος)

Τι ίσχυε: Δεν υπήρχε διάκριση για την πρόκληση ή μη ατυχήματος. Πρόστιμο 700 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 20 ημέρες και στέρηση πινακίδων για 20 ημέρες.

Τι θα ισχύει: Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

Υποτροπές:

1η: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας έως 180 ημέρες.

2η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος.

Παραβίαση STOP (με πρόκληση συμβάντος)

Τι ίσχυε: Δεν υπήρχε διάκριση για την πρόκληση ή μη ατυχήματος. Πρόστιμο 700 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 20 ημέρες και στέρηση πινακίδων για 20 ημέρες.

Τι θα ισχύει: Πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες.

Υποτροπές:

1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 4 έτη

2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 8 έτη

Οδήγηση χωρίς δίπλωμα

Τι ίσχυε: Φυλάκιση 1–12 μήνες, πρόστιμο 100 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες.

Τι θα ισχύει: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 1 έτος, φυλάκιση έως 2 έτη. Σε περίπτωση ατυχήματος, ισχύουν οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για την επικίνδυνη οδήγηση.

Υποτροπές:

1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 8 έτη.

Παρακώλυση κίνησης σιδηροδρόμων

Τι ίσχυε: Πρόστιμο από 40 έως 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας έως 60 ημέρες και πινακίδων έως 20 ημέρες.

Τι θα ισχύει: Πρόστιμο 1.200 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες, φυλάκιση έως 5 έτη και χρηματική ποινή 2.000 ευρώ.

Υποτροπές:

1η: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

2η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 8 έτη.

Παρακώλυση δημόσιας συγκοινωνίας

Τι ίσχυε: Δεν υπήρχε κεντρική ρύθμιση. Υπήρχαν μόνο διάσπαρτες διατάξεις για υποπεριπτώσεις, με πρόστιμα από 40 έως 100 ευρώ.

Τι θα ισχύει: Κωδικοποιείται ως παράβαση η παράνομη στάση ή στάθμευση που παρεμποδίζει τη διέλευση οχημάτων δημόσιας συγκοινωνίας.

Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας για 70 ημέρες.

Κυκλοφορία ταξί στις λεωφορειολωρίδες

Τι ίσχυε: Απαγορευόταν η κυκλοφορία ταξί (και έμφορτων) στη λεωφορειολωρίδα.

Πρόστιμο 100 ευρώ.

Καμία δυνατότητα για σύντομη στάση.

Στέρηση διπλώματος μετά από σώρευση 5 παραβάσεων στο point system.

Τι θα ισχύει:

Καταργείται η αφαίρεση διπλώματος.

Πρόστιμο 150 ευρώ όταν παραβιάζεται η λεωφορειολωρίδα

Απαγορεύεται η κυκλοφορία ταξί (και έμφορτων) στην λεωφορειολωρίδα με σκοπό την ταχύτητα και την αξιοπιστία του νέου στόλου των Λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εξαιρέσεις:

Επιβίβαση

Αποβίβαση (όταν δεν παρεμποδίζεται λεωφορείο)

Νυχτερινές ώρες

Ταξί Μηδενικών Ρύπων

Ταξί Ειδικού Τύπου ΑΜΕΑ

Παρκάρισμα σε θέση ΑμεΑ

Τι ίσχυε:

Αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων για 60 ημέρες

Τι θα ισχύει:

Επιβάλλεται αυξημένο διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ.

Αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων για 60 ημέρες, ενώ το όχημα απομακρύνεται επί τόπου.

Υποτροπές:

1η υποτροπή: Πρόστιμο 1.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 180 ημέρες.

2η υποτροπή: Πρόστιμο 2.000 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 1 έτος.

Όρια ταχύτητας

Τι ίσχυε: Γενικό όριο ταχύτητας 50 km/h εντός κατοικημένων περιοχών.

Ειδικά όρια ταχύτητας καθορίζονταν κατά περίπτωση με σήμανση.

Τι θα ισχύει:

Μέχρι 1 Ιανουαρίου 2026 διατηρείται το γενικό όριο 50 km/h.

Από το 2026, εφαρμόζονται νέα όρια ταχύτητας, αναλόγως τύπου οδού, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά με σήμανση.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

«Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει σε ολόκληρη τη χώρα και τον κόσμο»: Οι πρώτες δηλώσεις της χήρας του Τσάρλι Κερκ

«Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει σε ολόκληρη τη χώρα και τον κόσμο»: Οι πρώτες δηλώσεις της χήρας του Τσάρλι Κερκ

Η μέρα που αλλάζει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες - Έρχεται η κακοκαιρία και στην Αττική

Η μέρα που αλλάζει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες - Έρχεται η κακοκαιρία και στην Αττική

Η μάχη των «δελφίνων»: Όποιος ταυτίζεται με Μητσοτάκη «καίγεται»

Η μάχη των «δελφίνων»: Όποιος ταυτίζεται με Μητσοτάκη «καίγεται»

«Εργάνη ΙΙ»: Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις δύο ημερών

«Εργάνη ΙΙ»: Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις δύο ημερών

Τεκμήρια: Ποιοι ωφελούνται και πόσο μειώνονται οι επιβαρύνσεις

Τεκμήρια: Ποιοι ωφελούνται και πόσο μειώνονται οι επιβαρύνσεις

Πρώτο κουδούνι με περισσότερα από 111.000 παιδιά χωρίς φαγητό

Πρώτο κουδούνι με περισσότερα από 111.000 παιδιά χωρίς φαγητό

Από το CrossFit στο Reformer Pilates - Οι αλλαγές που είδε μια γυμνάστρια

Από το CrossFit στο Reformer Pilates - Οι αλλαγές που είδε μια γυμνάστρια

Σκόρδο: 10 σημαντικά οφέλη για την υγεία μας

Σκόρδο: 10 σημαντικά οφέλη για την υγεία μας

15 γρήγορες συνταγές με αυγά που αξίζει να δοκιμάσετε

15 γρήγορες συνταγές με αυγά που αξίζει να δοκιμάσετε

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

Χωρίς κράνος επιμένουν οι αναβάτες - Η «πρωταθλήτρια» περιφέρεια της χώρας

Χωρίς κράνος επιμένουν οι αναβάτες - Η «πρωταθλήτρια» περιφέρεια της χώρας

Auto - Moto
Αμέτρητες παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. - 742 πρόστιμα μέσα σε λίγες ώρες στην Κεντρική Μακεδονία

Αμέτρητες παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. - 742 πρόστιμα μέσα σε λίγες ώρες στην Κεντρική Μακεδονία

Ελλάδα
Νέος Κ.Ο.Κ: Πάνω από 3.000 παραβάσεις στη δεύερη εβδομάδα της εκστρατείας για το κράνος

Νέος Κ.Ο.Κ: Πάνω από 3.000 παραβάσεις στη δεύερη εβδομάδα της εκστρατείας για το κράνος

Ελλάδα
Νέος Κ.Ο.Κ: 25.817 έλεγχοι και 3.959 παραβάσεις για μη χρήση κράνους

Νέος Κ.Ο.Κ: 25.817 έλεγχοι και 3.959 παραβάσεις για μη χρήση κράνους

Ελλάδα

NETWORK

Από το CrossFit στο Reformer Pilates - Οι αλλαγές που είδε μια γυμνάστρια

Από το CrossFit στο Reformer Pilates - Οι αλλαγές που είδε μια γυμνάστρια

healthstat.gr
Κάθε πότε πρέπει να λούζετε τα μαλλιά σας, σύμφωνα με τους ειδικούς

Κάθε πότε πρέπει να λούζετε τα μαλλιά σας, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr
Τα 5 πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε πριν δώσετε αίμα

Τα 5 πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε πριν δώσετε αίμα

healthstat.gr
Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Τα μεγάλα οφέλη που προσφέρουν τα μανιτάρια στην υγεία

Τα μεγάλα οφέλη που προσφέρουν τα μανιτάρια στην υγεία

healthstat.gr
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ienergeia.gr
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

ienergeia.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ienergeia.gr