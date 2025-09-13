Η μέρα που αλλάζει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες - Έρχεται η κακοκαιρία και στην Αττική

Μέσα στη Δευτέρα η αστάθεια θα φτάσει νοτιότερα όπως και στην Αττική και μέχρι και τα ξημερώματα οι βροχές θα επιμείνουν σε Εύβοια, Μαγνησία και Αττική.

Αλλάζει ο καιρός τη Δευτέρα με βροχές και καταιγίδες, ενώ από τη νέα κακοκαιρία θα επηρεαστεί και η Αττική. Ο Σάκης Αρναούτογλου σημειώνει ότι την Κυριακή θα έχουμε αστάθεια από το βράδυ στη Δυτική Μακεδονία με μπόρες ίσως και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Μέσα στη Δευτέρα η αστάθεια θα φτάσει νοτιότερα όπως και στην Αττική και μέχρι και τα ξημερώματα οι βροχές θα επιμείνουν σε Εύβοια, Μαγνησία και Αττική.

Την Τρίτη βροχές θα έχουμε και στην Κρήτη, ενω την Τετάρτη ο καιρός θα βελτιωθεί. Η ΕΜΥ σημειώνει για τη Δευτέρα: «Αρχικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας εκτός από τη Μακεδονία όπου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι νωρίς το απόγευμα. Βαθμιαία ο καιρός θα καταστεί άστατος και στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και αργότερα στις Κυκλάδες και την Κρήτη με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και μετά το μεσημέρι στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Ο Σάκης Αρναούτογλου αναφέρει ότι όπου θα έχουμε φαινόμενα θα έχουμε υποχώρηση της θερμοκρασίας, ενώ η τάση του καιρού μέχρι και 23/9 είναι να παραμείνει η δροσιά και στα πιο ορεινά ψύχρα.

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα, Σάββατο (23/09), στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ωστόσο θα σημειωθούν βροχές και όμβροι σε ορισμένες περιοχές. Επίσης, πτώση της θερμοκρασίας θα υπάρξει τις επόμενες μέρες.

{https://www.youtube.com/watch?v=fROFaRgpz0E}

Η πρόγνωση του καιρού το Σάββατο (23/09)

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά όπου τοπικά ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές τις πρωινές ώρες και τοπικοί όμβροι στα ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο5 με 6 και τοπικά από το μεσημέρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια.Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 31 με 33 και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή (14/09)

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα στα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Από τις βραδινές ώρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν εκ νέου στη Μακεδονία όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4 με6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά όπου δεν θα ξεπεράσει 28 με 31 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα φτάσει τους 33 με 34βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Δευτέρα (15/09)

Αρχικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας εκτός από τη Μακεδονία όπου αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι νωρίς το απόγευμα. Βαθμιαία ο καιρός θα καταστεί άστατος και στα υπόλοιπα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και αργότερα στις Κυκλάδες και την Κρήτη με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και μετά το μεσημέρι στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Ο καιρός την Τρίτη (16/09)

Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.