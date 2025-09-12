Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Άλλο πρόσωπο θα δείξει ο καιρός την επόμενη εβδομάδα σύμφωνα με μετεωρολόγος αλλά και το προγνωστικό μοντέλο windy. Η κακοκαιρία φαίνεται να «ακουμπά» και την Αττική.

Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Παναγιώτη Γιαννόπουλο αλλά και το προγνωστικό μοντέλο windy το οποίο προβλέπει κακοκαιρία που θα χτυπήσει πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής.

Ωστόσο σήμερα αλλά και μέχρι και το Σαββατοκύριακο θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες με την θερμοκρασία να φτάνει σήμερα μέχρι και τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας.

Ο καιρός θα «τουμπάρει» από εβδομάδα με βροχές και σοβαρές καταιγίδες σε πολλές περιοχές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο ο καιρός θα κυλήσει ομαλά μέχρι και την Κυριακή.

Από Παρασκευή λίγα φαινόμενα αναμένουμε κυρίως στη βόρεια Ελλάδα, κάποιες τοπικές καταιγίδες και το μεσημέρι και το απόγευμα λίγα τα φαινόμενα.

Θα πέσει η θερμοκρασία και στη βόρεια Ελλάδα με τον υδράργυρο να φθάνει κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου.

Η Κυριακή και το Σάββατο θα είναι ηλιόλουστες χωρίς φαινόμενα. Ο καιρός το Σάββατο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, θα είναι ωραίος ακόμη και για ένα μπάνιο.

Όπως είπε ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος σοβαρά φαινόμενα, όπως καταιγίδες φαίνεται να έρχονται από την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα από τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το windy, από τα ξημερώματα της Δευτέρας θα έρθει στη χώρα μας ένα χαμηλό βαρομετρικό από τα βόρεια που θα δώσει έντονες καταιγίδες κυρίως στη βόρεια Ελλάδα. Συγκεκριμένα, προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες σύμφωνα με το windy, τα ξημερώματα της Δευτέρας σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κοζάνη, Χαλκιδική.

Η κακοκαιρία μέσα στην ημέρα θα κατευθυνθεί νοτιότερα και θα πλήξει περιοχές της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Εύβοιας αλλά και αρκετές περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας. Νωρίς το πρωί της Δευτέρα, οι καταιγίδες θα κατέβουν νωρίτερα και θα χτυπήσουν περιοχές της Αττικής.

Προς το μεσημέρι της Δευτέρας η κακοκαιρία θα κατέβει και νοτιότερα και θα χτυπήσει περιοχές της Πελοποννήσου ενώ μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα έχουν υποχωρήσει εντελώς τα φαινόμενα και ο ουρανός θα έχει «καθαρίσει» στις περισσότερες περιοχές.