Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

«Κλείδωσε» η νέα κακοκαιρία, αλλαγή που φέρνει Φθινόπωρο με σφοδρές καταιγίδες

«Κλείδωσε» η νέα κακοκαιρία, αλλαγή που φέρνει Φθινόπωρο με σφοδρές καταιγίδες
Ραγδαία μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός την Δευτέρα και την Τρίτη, με νέα κακοκαιρία που θα έρθει από τα βόρεια και θα επηρεάσει πολλές περιοχές της χώρας.

Αίθριος θα είναι ο καιρός μέχρι την Κυριακή σχεδόν σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, την Δευτέρα και την Τρίτη ο καιρός θα παρουσιάσει αστάθεια με μία νέα κακοκαίρια από τα βόρεια.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη έρχεται ένα «οργανωμένο κύμα κακοκαιρίας». Όπως ανέφερε θα υπάρξουν πιο φθινοπωρινές καιρικές συνθήκες, κάτι που θα «δώσει» βροχές σε αρκετά τμήματα της ηπειρωτικής χώρα αλλά και του δυτικού και βόρειου Αιγαίου. Ο υδράργυρος θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει τους 32 βαθμούς.

Την αλλαγή του καιρού επιβεβαιώνει και ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος ο οποίος ανέφερε πως «κάτι φαίνεται να αλλάζει από την Δευτέρα» ενώ πρόσθεσε πως κάποια στοιχεία δείχνουν βροχή στην Πελοπόννησο ίσως βροχές και στην Αθήνα τη Δευτέρα.

Τέλος, σύμφωνα με το windy, από τα ξημερώματα της Δευτέρας θα έρθει στη χώρα μας ένα χαμηλό βαρομετρικό από τα βόρεια που θα δώσει έντονες καταιγίδες κυρίως στη βόρεια Ελλάδα. Συγκεκριμένα, προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες σύμφωνα με το windy, τα ξημερώματα της Δευτέρας σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Κοζάνη, Χαλκιδική.

Η κακοκαιρία μέσα στην ημέρα θα κατευθυνθεί νοτιότερα και θα πλήξει περιοχές της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Εύβοιας αλλά και αρκετές περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας. Νωρίς το πρωί της Δευτέρα, οι καταιγίδες θα κατέβουν νωρίτερα και θα χτυπήσουν περιοχές της Αττικής.

kataigides378_750aa.jpg

Προς το μεσημέρι της Δευτέρας η κακοκαιρία θα κατέβει και νοτιότερα και θα χτυπήσει περιοχές της Πελοποννήσου ενώ μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα έχουν υποχωρήσει εντελώς τα φαινόμενα και ο ουρανός θα έχει «καθαρίσει» στις περισσότερες περιοχές.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Ακόμα μία αρνητική ευρωπαϊκή πρωτιά για την Ελλάδα στους νοσηλευτές (Πίνακας)

Ακόμα μία αρνητική ευρωπαϊκή πρωτιά για την Ελλάδα στους νοσηλευτές (Πίνακας)

Πώς ο καφές επηρεάζει τη δράση των αντιβιοτικών

Πώς ο καφές επηρεάζει τη δράση των αντιβιοτικών

Φαρμακοποιός: Εάν ξυπνάτε με αυτά τα 3 συμπτώματα, κάντε έλεγχο για καρκίνο

Φαρμακοποιός: Εάν ξυπνάτε με αυτά τα 3 συμπτώματα, κάντε έλεγχο για καρκίνο

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

Καιρός: Κάτι αλλάζει από Δευτέρα - Βροχές ακόμη και στην Αθήνα

Καιρός: Κάτι αλλάζει από Δευτέρα - Βροχές ακόμη και στην Αθήνα

Ελλάδα
Κλέαρχος Μαρουσάκης: Διήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Διήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες

Ελλάδα
Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Ελλάδα
Αλλάζει ο καιρός - Φθινοπωρινό σκηνικό με έντονες καταιγίδες

Αλλάζει ο καιρός - Φθινοπωρινό σκηνικό με έντονες καταιγίδες

Ελλάδα

NETWORK

Ο λόγος που οι μασχάλες σας μυρίζουν μετά το ντους

Ο λόγος που οι μασχάλες σας μυρίζουν μετά το ντους

healthstat.gr
Η Hellenic Cables ανέλαβε σύμβαση από τον ΑΔΜΗΕ για τη διασύνδεση Ηγουμενίτσας – Κέρκυρας

Η Hellenic Cables ανέλαβε σύμβαση από τον ΑΔΜΗΕ για τη διασύνδεση Ηγουμενίτσας – Κέρκυρας

ienergeia.gr
Εμφιαλωμένο νερό: Οι κίνδυνοι για την υγεία, σύμφωνα με την επιστήμη

Εμφιαλωμένο νερό: Οι κίνδυνοι για την υγεία, σύμφωνα με την επιστήμη

healthstat.gr
Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν πίνετε πάρα πολύ νερό

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν πίνετε πάρα πολύ νερό

healthstat.gr
ΡΑΑΕΥ: Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Εσπερίδα για τις ΑΠΕ και την Αποθήκευση

ΡΑΑΕΥ: Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Εσπερίδα για τις ΑΠΕ και την Αποθήκευση

ienergeia.gr
Ενέργεια, κυκλική οικονομία και λύσεις για τους καταναλωτές στην 89η ΔΕΘ

Ενέργεια, κυκλική οικονομία και λύσεις για τους καταναλωτές στην 89η ΔΕΘ

ienergeia.gr
ΕΥΑΘ: Συνεργασία με Λάρνακα για GIS, νερά και ενέργεια

ΕΥΑΘ: Συνεργασία με Λάρνακα για GIS, νερά και ενέργεια

ienergeia.gr
Πώς η τεχνολογία επηρεάζει αρνητικά τη μνήμη σας

Πώς η τεχνολογία επηρεάζει αρνητικά τη μνήμη σας

healthstat.gr