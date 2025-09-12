Games
Eurojackpot 12/9/25: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 100 εκατ. ευρώ

Eurojackpot 12/9/25: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 100 εκατ. ευρώ
Δείτε τους «χρυσούς» αριθμούς που κερδίζουν 100 εκατ. ευρώ.

Η mega κλήρωση του Eurojackpot έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι οι: 7, 22, 24, 33, 45. Τζόκερ οι αριθμοί: 4 και 12.

eurojackpot_klirosi_120925_f45cb.jpg

Το Eurojackpot είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι στο οποίο συμμετέχουν 19 χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας). Η κλήρωση διεξάγεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή και η προκαθορισμένη ώρα είναι στις 21:15 (την Τρίτη) και στις 21:00 (την Παρασκευή) ώρα Ελλάδος.

Eurojackpot 12/9/25: Ξανά τζακ ποτ, αλλά 6 δελτία κερδίζουν από 560.209,90€

Eurojackpot 12/9/25: Ξανά τζακ ποτ, αλλά 6 δελτία κερδίζουν από 560.209,90€

Ελλάδα

Τυχόν καθυστέρηση της κλήρωσης από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης οφείλεται σε τεχνικούς λόγους συλλογής των στοιχημάτων από όλες τις χώρες που συμμετέχουν.

Η κλήρωση δεν είναι διαθέσιμη σε live μετάδοση από την κοινοπραξία EUROJACKPOT. Άρα δεν υπάρχει η δυνατότητα να μεταδοθεί από τον ΟΠΑΠ.

