Περιστέρι: Προφυλακίστηκε ο 20χρονος γιος επιχειρηματία που εμβόλισε αστυνομικό

Προφυλακίστηκε ο γιος του γνωστού επιχειρηματία που έκανε κόντρες, εμβόλισε αστυνομικό και τον τραυμάτισε.

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, ο 20χρονος γιος επιχειρηματία, ο οποίος συνελήφθη μετά τις επικίνδυνες κόντρες με το πολυτελές αυτοκίνητό του στο Περιστέρι και αφότου εμβόλισε με ιλιγγιώδη ταχύτητα αστυνομικό που τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση του 20χρονου ο οποίος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων.

Τι υποστήριξε ο 20χρονος

Στην απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν αντιλήφθηκε ότι αυτοί που του ζήτησαν να σταματήσει το αυτοκίνητο ήταν αστυνομικοί, λόγω του ότι βρίσκονταν σε συμβατικό αυτοκίνητο. «Τρομοκρατήθηκα, βλέποντας τους να με σημαδεύουν με τα όπλα», είπε μεταξύ άλλων, απαντώντας στις ερωτήσεις της ανακρίτριας.

Ελεύθερος με όρους ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε πάντως ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου με τον οποίο έκαναν κόντρες που αντιμετωπίζει τα πλημμελήματα της επικίνδυνης οδήγησης και της απείθειας. Απολογούμενος ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου ισχυρίστηκε πως αυτός με σταμάτησε το μόλις αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για αστυνομικό έλεγχο.