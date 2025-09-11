Games
Ψήφισμα του δήμου Αθηναίων για τις πολεοδομίες

Ψήφισμα του δήμου Αθηναίων για τις πολεοδομίες Φωτογραφία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας συντάσσεται με την θέση της ΚΕΔΕ και ζητά να ληφθούν όλα τα μέτρα για τη λειτουργία σύγχρονων Πολεοδομιών, ως αρμοδιότητα και ευθύνη των δήμων.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Αθηναίων ψήφισμα που εισηγήθηκε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας, για τις πολεοδομίες.

Το ψήφισμα αναφέρει: «Ο πρωθυπουργός "ξέχασε" την Αυτοδιοίκηση στην ομιλία του στην ΔΕΘ. Κανένα από τα αιτήματα που είχε θέσει η ΚΕΔΕ δεν απαντήθηκε, ενώ οι δήμοι αποκλείστηκαν από το να έχουν μερίδιο στο υπερπλεόνασμα, που αγγίζει τα 8 δισ. ευρώ. Ο πρωθυπουργός θυμήθηκε μία και μοναδική φορά την Αυτοδιοίκηση για να την τιμωρήσει. Αφαιρεί από τους δήμους την αρμοδιότητα των Πολεοδομιών. Αφού η κυβέρνηση εγκατέλειψε τις πολεοδομίες έξι χρόνια χωρίς προσωπικό και πόρους, τις θυμήθηκε τώρα, λίγους μήνες αφότου οι δήμοι με τις πολεοδομίες τους ανέτρεψαν τα κυβερνητικά σχέδια για τσιμεντοποίηση των πόλεων μέσω του ΝΟΚ. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας συντάσσεται με την θέση της ΚΕΔΕ και ζητά να ληφθούν όλα τα μέτρα για τη λειτουργία σύγχρονων Πολεοδομιών, ως αρμοδιότητα και ευθύνη των δήμων. Όσο για τα φαινόμενα διαφθοράς που επικαλέστηκε ο πρωθυπουργός, υπενθυμίζουμε ότι ο δήμος Αθηναίων είναι εκείνος που πολέμησε και πολεμάει τη διαφθορά, σπάζοντας όλα τα αποστήματα του παρελθόντος. Οι δήμοι, με τα κατάλληλα θεσμικά εργαλεία και το προσωπικό μπορούν να λειτουργήσουν τις Πολεοδομίες, με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα».

Ακόμη, κατά το χτεσινό Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία και ψήφισμα συμπαράστασης του δήμου Αθηναίων στον δήμαρχο Καισαριανής Ηλία Σταμέλο και σε δημοτικούς συμβούλους, επειδή διώκονται πειθαρχικά γιατί συμπαραστάθηκαν σε εργαζόμενους του δήμου τους.

