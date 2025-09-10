Φωτιά τώρα στο Πολυδάμειο Λάρισας, ήχησε «112» για τα Βασιλικά Φαρσάλων

Η φωτιά είναι μεγάλη και μήνυμα του «112» οι κάτοικοι καλούνται σε εγρήγορση.

Μαίνεται η μεγάλη φωτιά τώρα στο Πολυδάμειο Λάρισας.

Το πύρινο μέτωπο είναι σε πλήρη εξέλιξη σε δασική περιοχή.

Σύμφωνα με το Larissanet.gr η εστία της φωτιάς εντοπίζεται σε δασική περιοχή πάνω από το Ρήγιο Φαρσάλων. Οι φλόγες καίνε εκτάσεις με πουρνάρια, ενώ ήδη έχει κινητοποιηθεί η Πυροσβεστική. Από τη φωτιά δεν κινδυνεύει κατοικημένη περιοχή.

{https://www.facebook.com/Forecastweather.Greece/posts/pfbid028bJqAwCLt7YPYHwu48KyFzKvxjeWrab3c4XpErjbH9rWLWirWkaNzhjjmEg6EE82l}

H ανάρτηση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/1965752696218226812}

Ήχησε «112» στα Βασιλικά Φαρσάλων

Λόγω της φωτιάς στάλθηκε μήνυμα «112» στα κινητά των κατοίκων για να είναι σε ετοιμότητα.

Το σχτικό μήνυμα που εστάλη έγραφε «Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βασιλικά Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.»

{https://www.facebook.com/112Greece/posts/pfbid02uWqr8BfPvXDBDxuM3zxVjcDn8tY3r5bRenSG4CFuFrjtMj7GtRNDYze686KmuzBcl}

Πηγή Κεντρικής Φωτογραφίας: George koutsokerof/Forecast Weather Greece