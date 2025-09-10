Φωτιά τώρα στους Κομποτάδες Φθιώτιδας, επιχειρούν 4 εναέρια

Η φωτιά μαίνεται σε δασική έκταση με την πυροσβεστική να δίνει μάχη με τις φλόγες.

Φωτιά τώρα μαίνεται σε δασική έκταση στους Κομποτάδες Φθιώτιδας

Η έναρξη της φωτιάς κινητοποίησε ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έφτασαν στο σημείο και δίνουν μάχη για την κατάσβεση/.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής στην επιχείρηση συμμετέχουν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη (Α/Φ) και 2 ελικόπτερα (Ε/Π). Παράλληλα συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες των ΟΤΑ.

H ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/1965418960259874960}