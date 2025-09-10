Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Δυσαρεστημένοι οι συνταξιούχοι από τις κυβερνητικές εξαγγελίες: «Έμειναν εκτός οι περισσότεροι»

Δυσαρεστημένοι οι συνταξιούχοι από τις κυβερνητικές εξαγγελίες: «Έμειναν εκτός οι περισσότεροι»
«Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα μικρό καλάθι…», σχολιάζει η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος.

«Οι πολυαναμενόμενες εξαγγελίες της ΔΕΘ τελικά επιβεβαίωσαν την παροιμία: «Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα μικρό καλάθι…». Και ο Σεπτέμβρης δεν προσφέρεται για κεράσια…», αναφέρει σε ανακοίνωση της η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος.

Όπως αναφέρει, από τις κυβερνητικές εξαγγελίες:

-Οι περισσότεροι συνταξιούχοι έμειναν εκτός. Το ετήσιο εισόδημα της πλειονότητας είναι κάτω από 10.000 ευρώ (833€ το μήνα), όριο για το οποίο δεν προβλέφθηκε καμία αλλαγή στη φορολογική κλίμακα.

-Το αφορολόγητο όριο για μισθωτούς και συνταξιούχους δεν τιμαριθμοποιήθηκε.

-Οι νέες «αυξήσεις» για το 2026 αναφέρθηκαν στο 2,35%, όταν ο επίσημος πληθωρισμός «τρέχει» ήδη σε ρυθμούς 3%.

-Για 4η συνεχή χρονιά δεν προβλέπονται αναπροσαρμογές στις επικουρικές συντάξεις 1,3 εκ. δικαιούχων, κάτι που αφορά το σύνολο των μισθωτών/συνταξιούχων.

-Περισσότεροι από 650.000 συνάδελφοί μας θα λάβουν το 2026 την μισή αύξηση λόγω «προσωπικής διαφοράς».

-Τα αναδρομικά της περιόδου 2015-16, κάτι που αποτελεί υποχρέωση συμμόρφωσης της κυβέρνησης έναντι των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν αποδόθηκαν.

-Η Εισφορά «Αλληλεγγύης» Συνταξιούχου (ΕΑΣ), όχι απλά παραμένει σαν δεύτερη φορολογία φυσικών προσώπων, αλλά διατηρείται στην πιο άδικη εφαρμογή ιστορικά σε όλα τα φορολογικά συστήματα: όταν η σύνταξη υπερβαίνει ένα ποσό, το ποσοστό της παρακράτησης μεγαλώνει και εφαρμόζεται (επιπίπτει) στο σύνολο των αποδοχών, από το πρώτο ευρώ.

-Η κυβέρνηση απέφυγε και πάλι να δεσμευτεί για την 13η και 14η σύνταξη.

Η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (ΑΓΣΣΕ) αξιολογεί τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες πολύ κατώτερες των προσδοκιών, «με εξαίρεση τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς μέχρι το 2027, που πράγματι έστω και έτσι αίρει μια μεγάλη διαχρονική αδικία για τους 670.000 συνταξιούχους, την οποία κατά δηλώσεις Κατρούγκαλου θα… έλυνε η ζωή!!!».

«Τα 2,5 εκ. των συνταξιούχων συνεχίζουμε να έχουμε απώλειες στο διαθέσιμο εισόδημά μας. Η αναγκαία κοινωνική συνοχή απαιτεί ριζοσπαστικές αλλαγές και δεν μπορεί να στηρίζεται σε "νησίδες" ευημερίας γύρω από το τραπεζικό σύστημα ή την επιχειρηματική ελίτ. Η ΑΓΣΣΕ θα εντείνει τους αγώνες της εν όψει του προϋπολογισμού και του νέου έτους για αξιοπρεπή διαβίωση και εισοδηματική βελτίωση στην καθημερινή μας ζωή», καταλήγει η ανακοίνωση της ΑΓΣΣΕ.

