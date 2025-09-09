Eurojackpot 9/9/25: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 86 εκατ. ευρώ

Η κλήρωση του Eurojackpot έγινε. Οι αριθμοί.

Μια ακόμη μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot έγινε και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι οι: 14, 18, 24, 27 και 50. Τζόκερ οι αριθμοί: 8 και 9.

Σημειώνεται ότι οι παίκτες μπορούν να συμμετέχουν σε έως και 50 συνεχόμενες κληρώσεις (ξεκινώντας από την τρέχουσα) συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα πεδία. Οι πολλαπλές επιλογές λειτουργούν αθροιστικά και αφορούν σε όλες τις περιοχές του δελτίου.

Επίσης, η πληρωμή κερδών γίνεται στα καταστήματα ΟΠΑΠ, μετά την επίδειξη του αποδεικτικού συμμετοχής ή από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει οριστεί.