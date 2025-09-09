Ιπποκράτειο: Σε αναστολή ο γιατρός που συνελήφθη με «φακελάκι»

Ο Γεωργιάδης καλεί τους πολίτες να κάνουν καταγγελία αν τους ζητούν «φακελάκι».

Το Ιπποκράτειο έθεσε σε αναστολή τον γιατρό που συνελήφθη με «φακελάκι», ανακοίνωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης και κάλεσε τους πολίτες να καταγγέλλουν τέτοιες περιπτώσεις.

Ο γιατρός συνελήφθη σήμερα με προσημειωμένα χαρτονομίσματα. «Να μην υποκρύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς, οι λίστες αναμονής για χειρουργείο διαρκώς μειώνονται, το ΕΣΥ εξασφαλίζει την άμεση σας θεραπεία. Μην δίνετε χρήματα και αν σας ζητούν να μας το καταγγέλλετε αμέσως. Μην φοβάστε!», τόνισε σε ανάρτηση ο υπουργός Υγείας.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο έβγαλε ήδη σε αναστολή τον επίορκο ιατρό που συνελήφθη με προσημειωμένα χαρτονομίσματα σήμερα. Κανένα τέτοιο περιστατικό δεν θα γίνει ανεκτό από το ΕΣΥ!

Να μην υποκρύπτετε σε τέτοιους εκβιασμούς, οι λίστες αναμονής για χειρουργείο διαρκώς μειώνονται, το ΕΣΥ εξασφαλίζει την άμεση σας θεραπεία. Μην δίνετε χρήματα και αν σας ζητούν να μας το καταγγέλετε αμέσως. Μην φοβάστε! Φτιάχνουμε ένα καλύτερο ΕΣΥ, σε αυτό το φακελάκι δεν έχει θέση».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/1965432762292228333}