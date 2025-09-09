Φωτιά τώρα σε βιομηχανία της Μαγνησίας: Ήχησε το «112» για επικίνδυνους καπνούς στο Βελεστίνο

Λόγω των καπνών της φωτιάς στάλθηκε μήνυμα «112» στους κατοίκους για να προστατευτούν από τις αναθυμιάσεις.

Φωτιά τώρα μαίνεται σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης στη Βιομηχανική Περιοχή Βόλου γεγονός που έχει κινητοποιήσει τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά έχει ξεσπάσει σε βιομηχανία στην περιοχή του Βελεστίνου και λόγω εύφλεκτων υλικών έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις με τους καπνούς να δημιουργούν εκρηκτική ατμόσφαιρα και να είναι επικίνδυνοι για την υγεία των πολιτών.

Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ στη μάχη συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

H ανάρτηση της Πυροσβεστικής

Ήχησε «112» για προστασία από τους μαύρους καπνούς

Σύμφωνα με το μήνυμα 112 που στάλθηκε στα κινητά των κινητών «Πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. Βελεστίνου της Περιφερειακής Ενότητας #Μαγνησίας

Επικίνδυνοι καπνοί. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών»

