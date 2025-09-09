Eurojackpot 9/9/25: Απόψε η μεγάλη κλήρωση για 86 εκατ. ευρώ

Η νέα κλήρωση του Eurojackpot θα γίνει στις 21:15.

Μια μεγάλη κλήρωση έχουμε απόψε από το Eurojackpot το οποίο μοιράζει το ποσό των 86 εκατ. ευρώ.

Το Eurojackpot είναι ευρωπαϊκό παιχνίδι στο οποίο συμμετέχουν 19 χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας). Η κλήρωση διεξάγεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή και η προκαθορισμένη ώρα είναι στις 21:15 (την Τρίτη) και στις 21:00 (την Παρασκευή) ώρα Ελλάδος.

Τυχόν καθυστέρηση της κλήρωσης από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης οφείλεται σε τεχνικούς λόγους συλλογής των στοιχημάτων από όλες τις χώρες που συμμετέχουν.

Η κλήρωση δεν είναι διαθέσιμη σε live μετάδοση από την κοινοπραξία EUROJACKPOT. Άρα δεν υπάρχει η δυνατότητα να μεταδοθεί από τον ΟΠΑΠ.