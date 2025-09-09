Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Hellenic Train: 24ωρη απεργία των μηχανοδηγών την Πέμπτη - «Απολύσεις εργαζομένων με προβλήματα υγείας»

Hellenic Train: 24ωρη απεργία των μηχανοδηγών την Πέμπτη - «Απολύσεις εργαζομένων με προβλήματα υγείας» Φωτογραφία: ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Τον Αύγουστο απολύθηκαν χωρίς καμία προειδοποίηση τρεις έμπειροι μηχανοδηγοί που άνηκαν σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες, σύμφωνα με την ΠΕΠΕ.

Σε 24ωρη απεργία την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου προχωρούν οι μηχανοδηγοί αντιδρώντας, όπως υποστηρίζουν, στις πρόσφατες απολύσεις 3 μηχανοδηγών από τη Hellenic Train.

Σε ανακοίνωση της η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ) αναφέρει:

«Το Σωματείο μας πραγματοποιεί 24 ωρη απεργία την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου ενάντια στις πρόσφατες απολύσεις στην Hellenic Train, μέλος του Ομίλου Ferrovie Dello Stato.

Η Εταιρεία απέλυσε χωρίς καμία προειδοποίηση μέσα στον Αύγουστο 3 έμπειρους μηχανοδηγούς που άνηκαν σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες, (αντιμετώπιζαν -μετά από 42 και πλέον χρόνια δουλειάς- προβλήματα υγείας).

Στην πρόσφατη συνάντηση του Σωματείου μας οι εκπρόσωποι της Hellenic Train δήλωσαν πως η Εταιρεία στα πλαίσια της «αναδιοργάνωσης της» επιλέγει να απολύει όσους βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση (για να έχουν λιγότερες συνέπειες ανέφεραν- ενώ συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο) και όσους έχουν προβλήματα υγείας!

Την ίδια ώρα που απολύει εργαζόμενους, η Hellenic Train Εταιρεία που επιδοτείται με 50 και πλέον εκατομμύρια Ευρώ τον χρόνο από το Ελληνικό Δημόσιο, κατά την προσφιλή της τακτική, αναγκάζει σε υπερεργασία (εργασία σε ημέρες ανάπαυσης) τους μηχανοδηγούς, ενώ δεν έχει χορηγήσει τις κανονικές άδειες του 2024 σε μέρος του προσωπικού!

Για την ημέρα της απεργίας το Σωματείο μας έχει διαθέσει το προβλεπόμενο από τον Νόμο προσωπικό ασφαλείας για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών».

Τέλος καλεί την Διοίκηση της Hellenic Train να πάρει πίσω ολες τις απολύσεις εργαζομένων και δηλώνει «ο αγώνας μας ενάντια σε αυτές θα είναι διαρκής».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το θαύμα της επιστήμης: Παραμένει ζωντανός ο άνδρας που έλαβε μόσχευμα χοίρου πριν από 6 μήνες

Το θαύμα της επιστήμης: Παραμένει ζωντανός ο άνδρας που έλαβε μόσχευμα χοίρου πριν από 6 μήνες

Λουκέτο (!) σε Κέντρο Υγείας λόγω υποστελέχωσης

Λουκέτο (!) σε Κέντρο Υγείας λόγω υποστελέχωσης

Τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν τους καρδιοπαθείς

Τα συμπληρώματα διατροφής που μπορούν να βοηθήσουν τους καρδιοπαθείς

Κυδώνια: Από τη δυσκοιλιότητα στα εγκαύματα - 11 οφέλη για την υγεία μας

Κυδώνια: Από τη δυσκοιλιότητα στα εγκαύματα - 11 οφέλη για την υγεία μας

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Σχετικά Άρθρα

Ξεκινήσαν η 48ωρη απεργία στα ταξί

Ξεκινήσαν η 48ωρη απεργία στα ταξί

Ελλάδα
Χωρίς ταξί η Αττική την Τρίτη και την Τετάρτη - 48ωρή απεργία

Χωρίς ταξί η Αττική την Τρίτη και την Τετάρτη - 48ωρή απεργία

Ελλάδα
48ωρη απεργία στα ταξί από αύριο

48ωρη απεργία στα ταξί από αύριο

Ελλάδα
Χωρίς ταξί η Αθήνα για 48 ώρες - Πότε «τραβούν χειρόφρενο»

Χωρίς ταξί η Αθήνα για 48 ώρες - Πότε «τραβούν χειρόφρενο»

Ελλάδα

NETWORK

Solar Academy - Εκπαιδευτικά σεμινάρια εγκαταστατών από το Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών: 2ος κύκλος, φθινόπωρο 2025

Solar Academy - Εκπαιδευτικά σεμινάρια εγκαταστατών από το Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών: 2ος κύκλος, φθινόπωρο 2025

ienergeia.gr
Ο Αύγουστος του 2025 ήταν ο τρίτος θερμότερος στα χρονικά

Ο Αύγουστος του 2025 ήταν ο τρίτος θερμότερος στα χρονικά

ienergeia.gr
Καταγγελία ΕΙΝΑΠ για τη μετακίνηση προσωπικού από το «Αγία Βαρβάρα» στο «Αττικόν»

Καταγγελία ΕΙΝΑΠ για τη μετακίνηση προσωπικού από το «Αγία Βαρβάρα» στο «Αττικόν»

healthstat.gr
Συνάντηση Γεραπετρίτη, με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar

Συνάντηση Γεραπετρίτη, με τον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση της Λιβύης, Belgasem Haftar

ienergeia.gr
Άδωνις Γεωργιάδης: Έλαβε πρόσκληση για να επισκεφθεί το νοσοκομείο Δράμας

Άδωνις Γεωργιάδης: Έλαβε πρόσκληση για να επισκεφθεί το νοσοκομείο Δράμας

healthstat.gr
Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μη εγκεκριμένη ουσία

Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει μη εγκεκριμένη ουσία

healthstat.gr
Ιπποκράτειο Αθηνών: Συνελήφθη ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής για φακελάκι

Ιπποκράτειο Αθηνών: Συνελήφθη ο διευθυντής της καρδιοχειρουργικής για φακελάκι

healthstat.gr
«Empowering Future Leaders» από την HELLENiQ ENERGY

«Empowering Future Leaders» από την HELLENiQ ENERGY

ienergeia.gr