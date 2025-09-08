Games
Καλάβρυτα: Σε αργία ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου – Πώς στήθηκε η κομπίνα με τα θρησκευτικά κειμήλια

Καλάβρυτα: Σε αργία ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου – Πώς στήθηκε η κομπίνα με τα θρησκευτικά κειμήλια
Ο ηγούμενος της Μονής Σπηλαίου Καλαβρύτων είχε στήσει ιερές «μπίζνες» βγάζοντας στο σφυρί ιερό ευαγγέλιο του 1700 και βυζαντινά κειμήλια.

Σάλο έχει προκαλέσει η υπόθεση απόπειρας πώλησης σπάνιων θρησκευτικών κειμηλίων από τον ηγούμενο της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων και τον βοηθό του. Οι δύο ιερωμένοι συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά την οποία μία γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως υποψήφια αγοραστής των 17 βυζαντινών εικόνων και των δύο Ευαγγελίων του 1737 και 1761, ζητώντας για αυτά συνολικά 200.000 ευρώ.

Στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά έξι άτομα, μεταξύ των οποίων ο ηγούμενος, ο βοηθός του και τέσσερις ιδιώτες, ανάμεσά τους ένας ιδιοκτήτης ενεχυροδανειστηρίου, η σύζυγός του, ένας μεσάζων και ένας ιδιώτης που πουλούσε αρχαία. Όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση στην Αθήνα (ΓΑΔΑ).

Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος έθεσε σε αργία τον ηγούμενο και τον ιερομόναχο βοηθό του, ενώ η Ιερά Μητρόπολη αντικατέστησε τα μέλη του Ηγουμενοσυμβουλίου της Μονής. Στη Μονή βρέθηκαν και υπεύθυνοι του Υπουργείου Πολιτισμού για την αξιολόγηση της αρχαιολογικής και εμπορικής αξίας των ευρημάτων.

Η ανακοίνωση της Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας για την αντικατάσταση του Ηγούμενου

«Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ανακοινώνει ότι, λόγω εκτάκτων αναγκών που αντιμετωπίζει η Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, προβαίνει σε αντικατάσταση των μελών του Ηγουμενοσυμβουλίου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Εσωτερικού Κανονισμού της Μονής (Περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», Παράρτημα αριθ. 13, 1/15-07-1986). Η νέα σύνθεση του Ηγουμενοσυμβουλίου έχει ως εξής:

Ηγούμενος και Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος

Μέλη: ο Μοναχός Βαρνάβας Βαδεβούλης και ο κ. Γεώργιος Μπέσκος, Νομικός Σύμβουλος της Ιεράς Μητροπόλεως και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγιαλείας.

Η Ιερά Μητρόπολη καλεί τους πιστούς να στηρίξουν με την προσευχή τους την Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου σε αυτήν την ιδιαίτερη περίσταση, ευχόμενοι ο Κύριος να ενισχύει και να καθοδηγεί το νέο Ηγουμενοσυμβούλιο στο έργο του», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Πώς η ΕΛΑΣ ξεσκέπασε το έγκλημα της αρχαιοκαπηλίας

Καταλυτικό ρόλο στην υπόθεση που είχε αναλάβει το ελληνικό FBI έπαιξε μια αστυνομικός που εμφανίστηκε ως ενδιαφερόμενη για την αγορά εικόνων. Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι καταγγελίες που έφτασαν στην Αστυνομία οδήγησαν στο να στηθεί η επιχείρηση, η οποία είχε ως κατάληξη τις συλλήψεις των δύο ιερωμένων και των υπόλοιπων φερόμενων ως εμπλεκόμενων. Γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως υποψήφια πελάτισσα που ενδιαφέρεται για βυζαντινές εικόνες, με αποτέλεσμα να «πέσει» στην παγίδα ο ηγούμενος.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες, εκτός από τον ηγούμενο και τον βοηθό του, είναι και τέσσερις ιδιώτες: ένας ιδιοκτήτης ενεχυροδανειστηρίου και η γυναίκα του, ένας μεσάζων και ένας ιδιώτης που πουλούσε αρχαία. Χαρακτηριστική είναι η φράση που φέρεται να χρησιμοποίησε ο ένας από τους συλληφθέντες: «Αν όλα πάνε καλά με αυτή την αγοραπωλησία θα ξηλώσουμε και τους τοίχους της μονής», αποκαλύπτοντας το μέγεθος της πρόθεσής τους να παραβιάσουν την ιερότητα του χώρου που κανονικά θα έπρεπε να προστατεύουν.

Οι έρευνες του ελληνικού FBI είχαν εντοπίσει νωρίτερα τα σχέδια των δύο ιερωμένων και παρατηρήθηκε ότι ένας από αυτούς διέθετε μεγάλα χρηματικά ποσά και ένα πολυτελές διαμέρισμα στο Μαρούσι. Η αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο κάποια από τα κειμήλια να είχαν κλαπεί από άλλες μοναστικές μονές, ενώ συνολικά έχουν συλληφθεί έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και ιδιώτες συνεργάτες των δύο ηγουμένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη Μονή βρέθηκαν και υπεύθυνοι του Υπουργείου Πολιτισμού, έτσι ώστε να αξιολογήσουν την εμπορική και την αρχαιολογική αξία των ευρημάτων.

