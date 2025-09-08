Μέχρι πότε η υποχρεωτική απογραφή όλων των ανελκυστήρων

Έως τις 30 Νοεμβρίου θα πρέπει να έχουν δηλωθεί τα ασανσέρ στην αντίστοιχη πλατφόρμα απογραφής.

Έως τις 30 Νοεμβρίου 2025 θα παραμείνει ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης (https://elevator.mindev.gov.gr), όπου θα πρέπει να δηλωθούν όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες της χώρας, δημόσιοι και ιδιωτικοί, είτε βρίσκονται σε λειτουργία είτε όχι.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας απογραφής, το υπουργείο θα αποκτήσει για πρώτη φορά σαφή εικόνα για τον αριθμό, την τοποθεσία και κυρίως την ηλικία των ανελκυστήρων, ώστε να δρομολογήσει σταδιακά το πρόγραμμα επιθεώρησης, πιστοποίησης και καταχώρισής τους.

Η υλοποίηση του σχεδίου θα εξαρτηθεί από τρεις κρίσιμους παράγοντες: τον αριθμό των ανελκυστήρων ανάλογα με το έτος εγκατάστασής τους, τη δυνατότητα των μόλις 17 διαπιστευμένων φορέων ελέγχου και των συντηρητών να ανταποκριθούν στο τεράστιο έργο, αλλά και την οικονομική αντοχή των ιδιοκτητών παλαιών πολυκατοικιών, για τους οποίους το κόστος θα είναι υψηλότερο όσο πιο παλαιός είναι ο ανελκυστήρας.

Σήμερα το κόστος ελέγχου υπολογίζεται σε 150 έως 200 ευρώ, ενώ ο επανέλεγχος φτάνει τα 50 ευρώ, με τα ποσά να βαρύνουν τους ενοίκους των κτιρίων. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις θα απαιτηθεί και δαπανηρή αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας.

Σημαντική πτυχή της πρωτοβουλίας είναι ότι κανείς μέχρι σήμερα δεν γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των ανελκυστήρων στην Ελλάδα, με τις εκτιμήσεις να κυμαίνονται μεταξύ 400.000 και 700.000. Η καταγραφή στο νέο μητρώο έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, αντικαθιστώντας την παλαιά γραφειοκρατική διαδικασία δήλωσης στις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων. Κάθε ανελκυστήρας που θα απογράφεται θα λαμβάνει μοναδικό κωδικό (UUID), ενώ υποχρεωτικά θα καταχωρίζονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή, η διεύθυνση, το έτος εγκατάστασης, ο αριθμός στάσεων και τα στοιχεία του συντηρητή.

Η μη συμμόρφωση συνεπάγεται βαριές κυρώσεις. Τα πρόστιμα ανέρχονται σε 1.000 ευρώ για ανελκυστήρες σε κτίρια κατοικίας, 2.500 ευρώ για κτίρια μεικτής ή επαγγελματικής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίρια προσβάσιμα στο κοινό, όπως εμπορικά κέντρα. Οι ανελκυστήρες που δεν θα απογραφούν δεν θα μπορούν να συντηρηθούν νόμιμα και θα θεωρούνται μη ασφαλείς, με προοπτική σφράγισής τους. Στην περίπτωση μόνιμης ακινησίας, οι ιδιοκτήτες θα έχουν τη δυνατότητα να το δηλώσουν στην πλατφόρμα.