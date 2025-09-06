Μεγάλες συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα για «δικαιοσύνη» στα Τέμπη

Συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (6/9) στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα αλλά και σε πολλά σημεία στη Θεσσαλονίκη, συμμετέχοντας στις συγκεντρώσεις του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023».

Παράλληλα, σε δεκάδες ακόμα πόλεις της χώρας, οι πολίτες συγκεντρώθηκαν και διαδήλωσαν στη μνήμη των 57 ψυχών που χάθηκαν τόσο άδικα στο τραγικό αυτό δυστύχημα των Τεμπών.

Οι απανταχού διαδηλωτές ζήτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη, με τη συγκεκριμένη λέξη να αποτελεί το σύνθημα της σημερινής συγκέντρωσης.

Η πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού, γνωστή και ως «μητέρα των Τεμπών», αφού κάλεσε τους πολίτες να βγουν στις πλατείες «για να αποδοθεί δικαιοσύνη», η ίδια μίλησε με δάκρυα στα μάτια μπροστά στο πλήθος κόσμου για το έγκλημα αυτό.

«Όλη η χώρα ζητά Δικαιοσύνη»

Στη συγκέντρωση της Αθήνας, η λέξη «δικαιοσύνη» αναγραφόταν με μεγάλα γράμματα στα πανό, υπενθυμίζοντας ότι δεν πρέπει να συγκαλυφθεί.

Μετά την ολοκήρωση της διαδήλωσης σημειώθηκαν επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας, με τις δυνάμεις των ΜΑΤ να απαντούν με χημικά για τις περιορίσουν.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε 26 προσαγωγές και τρεις συλλήψεις.

«Βούλιαξε» και η Θεσσαλονίκη

Και οι δρόμοι της συμπρωτεύουσας «πλημμύρισαν» με κόσμο που θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα σε όσους προσπαθούν να συγκαλύψουν το έγκλημα των Τεμπών.

Εκεί βρέθηκε και η Δέσποινα Γκανίδου, μητέρα του 22χρονου φοιτητή Γιώργου Παπάζογλου που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη, η οποία δήλωσε: «Η σημερινή συγκέντρωση είναι η πρώτη μετά από το εσπευσμένα κλείσιμο της δικογραφίας. Εδώ και 2,5 χρόνια ασχολούμαστε με πυρόσφαιρα, με φωτιά, με εκρήξεις. Τα 57 άτομα σκοτώθηκαν γιατί δεν υπήρχαν συστήματα ασφαλείας.

Τα 57 άτομα σκοτώθηκαν γιατί τα τρένα τράκαραν. Οι 30 απανθρακώθηκαν γιατί τα τρένα τράκαραν. Εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε και αυτό δυστυχώς ο ανακριτής το άφησε απέξω. Τα τρένα τράκαραν γιατί δεν υπήρχαν συστήματα ασφαλείας, γιατί δεν ειδοποιήθηκε η 717, γιατί τα κεφάλαια για την 717 δυστυχώς μπήκαν σε προσωπικούς, ιδιωτικούς λογαριασμούς, χωρίς δυστυχώς κανένας από αυτούς τους υπεύθυνους να είναι κατηγορούμενος μέσα στη δικογραφία.

Επίσης δε μάθαμε ποτέ ποιος ήταν αυτός που παρέκαμψε όλες τις νόμιμες διαδικασίες και διόρισε αυτόν τον εντελώς ακατάλληλο σταθμάρχη. Θα έπρεπε κι αυτός να είναι κατηγορούμενος, να είναι μέσα στη δικογραφία».

{https://youtu.be/l9YOi1PKkG8?si=NDMf_0EAjn5fkFwI}