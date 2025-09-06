Games
Ελλάδα

Μεγάλες συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα για «δικαιοσύνη» στα Τέμπη

Μεγάλες συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα για «δικαιοσύνη» στα Τέμπη
Συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (6/9) στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα αλλά και σε πολλά σημεία στη Θεσσαλονίκη, συμμετέχοντας στις συγκεντρώσεις του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023».

Παράλληλα, σε δεκάδες ακόμα πόλεις της χώρας, οι πολίτες συγκεντρώθηκαν και διαδήλωσαν στη μνήμη των 57 ψυχών που χάθηκαν τόσο άδικα στο τραγικό αυτό δυστύχημα των Τεμπών.

Οι απανταχού διαδηλωτές ζήτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη, με τη συγκεκριμένη λέξη να αποτελεί το σύνθημα της σημερινής συγκέντρωσης.

Η πρόεδρος του Συλλόγου «Τέμπη 2023», Μαρία Καρυστιανού, γνωστή και ως «μητέρα των Τεμπών», αφού κάλεσε τους πολίτες να βγουν στις πλατείες «για να αποδοθεί δικαιοσύνη», η ίδια μίλησε με δάκρυα στα μάτια μπροστά στο πλήθος κόσμου για το έγκλημα αυτό.

mar3 45a7c

mar2 c12eb

«Όλη η χώρα ζητά Δικαιοσύνη»

Στη συγκέντρωση της Αθήνας, η λέξη «δικαιοσύνη» αναγραφόταν με μεγάλα γράμματα στα πανό, υπενθυμίζοντας ότι δεν πρέπει να συγκαλυφθεί.

dik1 64a10

dik3 daac3

sun8 85681

sun3 22698

Μετά την ολοκήρωση της διαδήλωσης σημειώθηκαν επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας, με τις δυνάμεις των ΜΑΤ να απαντούν με χημικά για τις περιορίσουν.

xhm1 8708c

xhm 149e3

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε 26 προσαγωγές και τρεις συλλήψεις.

«Βούλιαξε» και η Θεσσαλονίκη

Και οι δρόμοι της συμπρωτεύουσας «πλημμύρισαν» με κόσμο που θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα σε όσους προσπαθούν να συγκαλύψουν το έγκλημα των Τεμπών.

the1 2f333

the2 a5633

Εκεί βρέθηκε και η Δέσποινα Γκανίδου, μητέρα του 22χρονου φοιτητή Γιώργου Παπάζογλου που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη, η οποία δήλωσε: «Η σημερινή συγκέντρωση είναι η πρώτη μετά από το εσπευσμένα κλείσιμο της δικογραφίας. Εδώ και 2,5 χρόνια ασχολούμαστε με πυρόσφαιρα, με φωτιά, με εκρήξεις. Τα 57 άτομα σκοτώθηκαν γιατί δεν υπήρχαν συστήματα ασφαλείας.

Τα 57 άτομα σκοτώθηκαν γιατί τα τρένα τράκαραν. Οι 30 απανθρακώθηκαν γιατί τα τρένα τράκαραν. Εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε και αυτό δυστυχώς ο ανακριτής το άφησε απέξω. Τα τρένα τράκαραν γιατί δεν υπήρχαν συστήματα ασφαλείας, γιατί δεν ειδοποιήθηκε η 717, γιατί τα κεφάλαια για την 717 δυστυχώς μπήκαν σε προσωπικούς, ιδιωτικούς λογαριασμούς, χωρίς δυστυχώς κανένας από αυτούς τους υπεύθυνους να είναι κατηγορούμενος μέσα στη δικογραφία.

Επίσης δε μάθαμε ποτέ ποιος ήταν αυτός που παρέκαμψε όλες τις νόμιμες διαδικασίες και διόρισε αυτόν τον εντελώς ακατάλληλο σταθμάρχη. Θα έπρεπε κι αυτός να είναι κατηγορούμενος, να είναι μέσα στη δικογραφία».

{https://youtu.be/l9YOi1PKkG8?si=NDMf_0EAjn5fkFwI}

Συγκέντρωση για τα Τέμπη: «Βούλιαξε» το Σύνταγμα - Δείτε εικόνες

Ελλάδα

Συγκέντρωση για τα Τέμπη: «Βούλιαξε» το Σύνταγμα - Δείτε εικόνες

Ελλάδα
Συγκέντρωση για τα Τέμπη: Επεισόδια στο Σύνταγμα - LIVE blog οι εξελίξεις

Ελλάδα

Συγκέντρωση για τα Τέμπη: Επεισόδια στο Σύνταγμα - LIVE blog οι εξελίξεις

Ελλάδα
Λαθρεμπόριο στην Ελλάδα: Μούχλα και περιττώματα ζώων εντοπίστηκαν σε καπνικά προϊόντα

Ελλάδα

Λαθρεμπόριο στην Ελλάδα: Μούχλα και περιττώματα ζώων εντοπίστηκαν σε καπνικά προϊόντα

Ελλάδα
Στους δρόμους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Το πρόγραμμα των συγκεντρώσεων για ΔΕΘ και Τέμπη

Ελλάδα

Στους δρόμους σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Το πρόγραμμα των συγκεντρώσεων για ΔΕΘ και Τέμπη

Ελλάδα

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr
Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

Τα 6 «αθώα» συμπτώματα που μπορεί να υποδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα

healthstat.gr
Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

Λυσίνη: Το συμπλήρωμα διατροφής που μειώνει την ανάπτυξη του επιχείλιου έρπη

healthstat.gr
Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

Ο απόλυτος οδηγός φροντίδας για το δέρμα του μωρού σας

healthstat.gr
Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr
Τα μόρια που χαρίζουν μακροζωία αλλά τροφοδοτούν τον καρκίνο

Τα μόρια που χαρίζουν μακροζωία αλλά τροφοδοτούν τον καρκίνο

healthstat.gr