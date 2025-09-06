Συγκέντρωση για τα Τέμπη: «Βούλιαξε» το Σύνταγμα - Δείτε εικόνες

Αφορμή της συγκέντρωσης το κλείσιμο της δικογραφίας της πολύνεκρης τραγωδίας.

«Πλημμύρισε» το Σύνταγμα από διαδηλωτές που έσπευσαν να ενώσουν τις φωνές τους για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε στις 19:00 από τον Σύλλογο Πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, μετά από κάλεσμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Η Μαρία Καρυστιανού υπογράμμισε ότι οι κινητοποιήσεις γίνονται «όπου χτυπά ελληνική καρδιά», με στόχο –όπως σημείωσε– το δικαίωμα στην αληθινή και δίκαιη ζωή, που «επαναφέρει την τάξη και μοιράζει απλόχερα αγάπη και ασφάλεια».

Στην ανάρτησή της έκανε λόγο και για το δικαίωμα «στο φως, στο οξυγόνο, στα όνειρα και στην ελπίδα».

Απροσπέλαστο το κέντρο

Σε εξέλιξη είναι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πλατεία Συντάγματος λόγω της συγκέντρωσης.

Ειδικότερα, αυτή την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας από την συμβολή της με την οδό Αθανασίου Διάκου.

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της ΕΛΑΣ παραμένει κλειστός από τις 4 το απόγευμα ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα και οι συρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Δείτε εικόνες από το σημείο: