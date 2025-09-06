Σύρος: Νεκρός 71χρονος επιβάτης κρουαζιερόπλοιου

Η σορός του άτυχου επιβάτη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου.

Τραγική κατάληξη είχε η περιπέτεια υγείας ενός 71χρονου άνδρα, στη Σύρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το naxostimes, ο άνδρας ήταν υπήκοος Η.Π.Α. και επέβαινε σε κρουαζιερόπλοιο με σημαία Μάλτας που κατευθυνόταν προς το λιμάνι της Μυκόνου, προερχόμενο από το Λαύριο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έλαβε χθες το μεσημέρι η Λιμενική Αρχή της Σύρου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος, ο 71χρονος παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα υγείας και έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, κατέληξε εν πλω, όπως διαπιστώθηκε από τον ιατρό του πλοίου.