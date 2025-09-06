ΔΕΘ 2025: Τι ώρα οι μεγάλες συγκεντρώσεις - Κλειστοί δρόμοι και σταθμοί του Μετρό

Κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών το Σάββατο 06/09, στις 15.00, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου».

Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο με τη ΔΕΘ από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου για την 89η διοργάνωσή της.

Παραδοσιακά η ημέρα των εγκαινίων συνοδεύεται από την ομιλία του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο αλλά και τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και τις πορείες που θα ακολουθήσουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για μια ακόμη χρονιά η «καρδιά» της πόλης θα είναι γεμάτη με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με τουλάχιστον 3.000 αστυνομικούς να βρίσκονται επί ποδός.

Κλειστοί έξι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης

Κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών το Σάββατο 06/09, στις 15.00, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου». Οι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι συρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την ώρα επαναλειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών.

H λειτουργία στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά. Επίσης, κατά την διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα λειτουργεί επιπλέον το εκδοτήριο στον σταθμό «Σιντριβάνι» για έκδοση και ανανέωση Προσωποποιημένων Καρτών τις εξής ώρες: Παρασκευή 05/09: 09:00 – 17:00, Σάββατο 06/09 – Κυριακή 07/09: 09:00 – 21:00, Δευτέρα 08/09 – Παρασκευή 12/09: 15:00 – 21:00 και Σάββατο 13/09 – Κυριακή 14/09: 09:00 – 21:00

Πού θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση

Σε ισχύ έχουν τεθεί τα μέτρα της τροχαίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έως και τις 20:00 το βράδυ της Κυριακής δεν θα επιτρέπεται η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, στη Λ. Στρατού, από Καυτανζόγλου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. και στη Γ΄ Σεπτεμβρίου, από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου.

Καθώς και στις παρακάτω οδούς:

Αγγελάκη, σε όλο το μήκος της. Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου.

Αγ. Δημητρίου, από Πλατεία Ευαγγελίστριας μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου και από Προξένων μέχρι Στεφάνου Δραγούμη.

Γ. Λαμπράκη, από Εγνατία μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου. Αρμενοπούλου, από Μελενίκου μέχρι Εθν. Αμύνης. Ν. Γερμανού, από Πλατεία Λευκού Πύργου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ. Ιασωνίδου, από Εγνατία έως Αγ. Δημητρίου. Καυτανζόγλου, στο ρεύμα καθόδου.

Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, από ώρα 15.00΄ σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των συλλαλητηρίων , δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:

Λ. Στρατού, από Καυτανζόγλου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.

Γ΄ Σεπτεμβρίου, από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου. Βασ. Όλγας, από Μ. Μπότσαρη μέχρι Αγίας Τριάδος.

Βασ. Γεωργίου, από Αγίας Τριάδος μέχρι Μ. Ανδρόνικου.

Λεωφ. Νίκης, καθ’ όλο το μήκος της. Κουντουριώτη, καθ’ όλο το μήκος της.

Κων/νου Καραμανλή, από Κατσιμίδη μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Εγνατία, από Λαγκαδά μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου.

Τσιμισκή, καθ’ όλο το μήκος της. Αγίου Δημητρίου, από Λαγκαδά μέχρι Στεφάνου Δραγούμη.

Αγίας Σοφίας, από Εγνατία μέχρι την πλατεία Αγίας Σοφίας, καθώς και περιμετρικά της πλατείας Αγίας Σοφίας.

Π. Μελά, καθ’ όλο το μήκος της. Βενιζέλου, καθ’ όλο το μήκος της.

Την ίδια μέρα από τις 08.00 το πρωί έως τις 08.00 το βράδυ, δεν θα επιτρέπεται η στάση-στάθμευση όλων των οχημάτων στην οδό Στίλπωνος Κυριακίδη, από τη συμβολή της με την οδό Κατσιμίδη έως τη συμβολή της με την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζεται η ισχύουσα απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις οδούς Τσιμισκή, Εγνατία και Αγίας Σοφίας, καθώς και στις λεωφόρους Νίκης και Μ. Αλεξάνδρου.

Οι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις και πορείες Τρεις μεγάλες παράλληλες συγκεντρώσεις το απόγευμα του Σαββάτου σε διαφορετικά σημεία του κέντρου, με κοινό προορισμό την περιοχή της ΧΑΝΘ.