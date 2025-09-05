Games
ΕΟΠΥΥ: Απάτη μέσω mail με δήθεν επιστροφή χρημάτων

Τι πρέπει να κάνετε αν λάβετε τέτοιο μήνυμα.

Ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εκστρατεία ηλεκτρονικής απάτης, όπου αποστέλλονται παραπλανητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (phishing).

Τα εν λόγω μηνύματα εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις που φαινομενικά προέρχονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και υπόσχονται επιστροφή χρημάτων στους παραλήπτες.

«Στόχος τους είναι να σας παροτρύνουν να πατήσετε έναν σύνδεσμο για να προχωρήσει η διαδικασία, ο οποίος όμως στην πραγματικότητα οδηγεί σε κακόβουλες ιστοσελίδες που αποσκοπούν στην υποκλοπή των τραπεζικών σας κωδικών ή άλλων προσωπικών σας δεδομένων», τονίζει ο ΕΟΠΥΥ.

Πώς να αναγνωρίσετε το απατηλό μήνυμα:

Αποστολέας: Η διεύθυνση email του αποστολέα δεν είναι επίσημη του ΕΟΠΥΥ. Οι πραγματικές διευθύνσεις e-mail του ΕΟΠΥΥ τελειώνουν σε @eopyy.gov.gr. Παραδείγματα απατηλών διευθύνσεων είναι @client.com, @outlook.com, @gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.gr κ.λπ.

Γενική Προσφώνηση: Χρησιμοποιείται γενική προσφώνηση ("Αγαπητέ/ή Ασφαλισμένε/η") αντί του ονοματεπωνύμου σας.

Αίτημα για Στοιχεία: Ζητείται η επιβεβαίωση τραπεζικών ή προσωπικών στοιχείων μέσω συνδέσμου στο μήνυμα.

Αίσθημα Επείγοντος: Το μήνυμα δημιουργεί την εντύπωση του επείγοντος για να σας πιέσει να δράσετε άμεσα.

Τι πρέπει να κάνετε αν λάβετε τέτοιο μήνυμα:

  • Μην πατήσετε κανέναν σύνδεσμο μέσα στο μήνυμα.
  • Μην απαντήσετε στο μήνυμα.
  • Ακόμη και αν πατήσετε στον σύνδεσμο ή απαντήσετε στο μήνυμα, μην δώσετε κανένα προσωπικό ή τραπεζικό στοιχείο.
  • Διαγράψτε άμεσα το απατηλό μήνυμα.
  • Σε περίπτωση που έχετε ήδη πατήσει τον σύνδεσμο και έχετε εισάγει στοιχεία:
  • Επικοινωνήστε άμεσα με την τράπεζά σας.
  • Αλλάξτε όλους τους κωδικούς πρόσβασης που ενδέχεται να έχετε χρησιμοποιήσει (e-banking, email, άλλες υπηρεσίες).
  • Παρακολουθείτε στενά τις κινήσεις των τραπεζικών σας λογαριασμών.

Ο ΕΟΠΥΥ καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε οποιοδήποτε τέτοιου είδους μήνυμα αξιοποιώντας τα σημάδια αναγνώρισης τέτοιων μηνυμάτων που αναφέρθηκαν παραπάνω.

